Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Truyền thông nội bộ

Tham gia lên ý tưởng, viết bài cho bản tin nội bộ, website, fanpage và phục vụ hoạt động PR đối nội và đối ngoại

Hỗ trợ chăm sóc các kênh truyền thông branding của công ty, xây dựng ý tưởng kênh Tiktok

Hỗ trợ chuẩn bị, tổ chức và triển khai các hoạt động nội bộ, sự kiện công ty

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có thể làm việc fulltime (duration 3-6 tháng)

Ngoại hình khá

Sinh viên năm 3,4 hoặc mới ra trường của các trường Cao Đẳng/ Đại học các chuyên ngành Marketing, Truyền Thông, Nhân Sự...hoặc các chuyên ngành liên quan.

Sử dụng tin học văn phòng (Powerpoint, Word, Excel,vv.) thành thạo.

Kỹ năng giao tiếp, năng động, sáng tạo.

Tiếng Anh Tốt

Tham gia CLB/Hội/Nhóm/ Đoàn và có kinh nghiệm tổ chức sự kiện là lợi thế.

Biết sử dụng công cụ Canva, chỉnh ảnh cơ bản, edit video là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên được tuyển dụng sẽ có cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động

Được training bài bản các nghiệp vụ chuyên môn

Được tham gia các buổi đào tạo, workshop hàng tuần để phát triển kỹ năng toàn diện

Được tham gia hoạt động team building hằng kỳ

Được hỗ trợ dấu thực tập

