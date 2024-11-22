Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Truyền thông nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Tham gia lên ý tưởng, viết bài cho bản tin nội bộ, website, fanpage và phục vụ hoạt động PR đối nội và đối ngoại
Hỗ trợ chăm sóc các kênh truyền thông branding của công ty, xây dựng ý tưởng kênh Tiktok
Hỗ trợ chuẩn bị, tổ chức và triển khai các hoạt động nội bộ, sự kiện công ty
Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Quản lý.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm việc fulltime (duration 3-6 tháng)
Ngoại hình khá
Sinh viên năm 3,4 hoặc mới ra trường của các trường Cao Đẳng/ Đại học các chuyên ngành Marketing, Truyền Thông, Nhân Sự...hoặc các chuyên ngành liên quan.
Sử dụng tin học văn phòng (Powerpoint, Word, Excel,vv.) thành thạo.
Kỹ năng giao tiếp, năng động, sáng tạo.
Tiếng Anh Tốt
Tham gia CLB/Hội/Nhóm/ Đoàn và có kinh nghiệm tổ chức sự kiện là lợi thế.
Biết sử dụng công cụ Canva, chỉnh ảnh cơ bản, edit video là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên được tuyển dụng sẽ có cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động
Được training bài bản các nghiệp vụ chuyên môn
Được tham gia các buổi đào tạo, workshop hàng tuần để phát triển kỹ năng toàn diện
Được tham gia hoạt động team building hằng kỳ
Được hỗ trợ dấu thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà IDMC, Tôn Thất Thuyết

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

