Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Truyền thông nội bộ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

1. Công tác Truyền thông nội bộ
Tổ chức các sự kiện nội bộ.
Tổ chức câu lạc bộ sinh hoạt cho cán bộ nhân viên.
Tạp chí nội bộ: Phối hợp các bộ phận phòng ban viết bài, bổ sung ý tưởng để làm phong phú tạp chí.
Viết bài về các sự kiện nội bộ.
2. Xây dựng và quảng bá hình ảnh nội bộ gắn kết CBNV.
Quản lý các kênh truyền thông nội bộ.
Đề xuất những ý tưởng mới gắn kết CBNV và tạo động lực làm việc.
Kế hoạch quảng bá hình ảnh của công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua cách thức truyền thông và ấn phẩm truyền thông nội bộ.
3. Thiết lập ngân sách Truyền thông nội bộ theo giai đoạn/năm
Thiết lập/theo dõi và báo cáo ngân sách truyền thông nội bộ
Đề xuất đánh giá tất cả kênh truyền thông để đưa giải pháp điều chỉnh.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí trong ngành Truyền thông nội bộ.
Trình độ học vấn, ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng, Marketing hoặc các ngành có liên quan
Kỹ năng truyền tải thông tin: Biết cách truyền đạt vấn đề rõ ràng, ngắn gọn và hiệu quả;
Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Kỹ năng làm việc nhóm: Trao đổi, làm việc nội bộ một cách hòa đồng, giữ quan hệ tốt với mọi người.
Tư duy sâu rộng, nhận thưc vấn đề nhanh;
Khả năng lập kế hoạch tổ chức công việc hiệu quả;
Phát huy được sức mạnh tập thể khi làm việc nhóm;
Tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm;
Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm;
Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp;
Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới;
Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi;
Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm;
Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành;
Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10,… và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác;
Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ;
Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Việt Á, số 9, Duy Tân, Cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-truyen-thong-noi-bo-thu-nhap-10-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job258052
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông nội bộ CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEGONA
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH AEGONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEGONA
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 105 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông nội bộ CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEGONA
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH AEGONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEGONA
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Truyền thông nội bộ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu HVCG Software
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ AN café - Từ vùng Kinh Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu AN café - Từ vùng Kinh Bắc
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation Pro Company
15 - 23 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty cổ phần giải pháp MKT
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thế Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thế Thảo
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số
9 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm