Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Đào tạo:

Đánh giá nhu cầu đào tạo:

Phân tích yêu cầu từ các phòng ban, khảo sát nhân viên và đánh giá năng lực hiện tại để xác định nhu cầu đào tạo.

Lập báo cáo đánh giá nhu cầu đào tạo và đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp.

Thiết kế chương trình đào tạo:

Xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy và tài liệu đào tạo cho từng chương trình.

Phối hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan để xây dựng chương trình đào tạo chất lượng.

Triển khai chương trình đào tạo:

Giảng dạy, hướng dẫn và truyền đạt kiến thức, kỹ năng cho học viên.

Sử dụng đa dạng phương pháp giảng dạy như bài giảng, thảo luận, thực hành, e-learning, v.v.

Đảm bảo chương trình đào tạo được thực hiện hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.

Đánh giá hiệu quả đào tạo:

Thu thập phản hồi từ học viên và các bên liên quan để đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo.

Phân tích kết quả đánh giá và đề xuất giải pháp cải tiến chương trình đào tạo.

2. Truyền thông nội bộ:

Lập kế hoạch truyền thông nội bộ:

Xác định mục tiêu, thông điệp và kênh truyền thông phù hợp.

Phát triển chiến lược truyền thông nội bộ hiệu quả.

Sản xuất nội dung truyền thông:

Viết bài, thiết kế hình ảnh, video và infographic để truyền tải thông điệp nội bộ.

Sử dụng đa dạng kênh truyền thông nội bộ như email, intranet, mạng xã hội nội bộ, v.v.

Quản lý kênh truyền thông nội bộ:

Cập nhật nội dung thường xuyên và đảm bảo tính chính xác, tin cậy.

Theo dõi hiệu quả của các kênh truyền thông và đề xuất giải pháp cải tiến.

Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ:

Tổ chức các sự kiện, hội thảo, cuộc thi để tăng cường sự tương tác và gắn kết nội bộ.

Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các hoạt động truyền thông hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Truyền thông, Sư phạm hoặc lĩnh vực liên quan.

Có kiến thức về các phương pháp giảng dạy, đánh giá và truyền thông.

Có kiến thức về lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động.

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc hiệu quả.

Kỹ năng viết, thiết kế và sáng tạo nội dung.

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Phẩm chất:

Có trách nhiệm, cẩn thận và tỉ mỉ.

Có khả năng làm việc độc lập và nhóm.

Có khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động.

Có đam mê với công tác đào tạo và phát triển con người

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.

Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ.

Phúc lợi: nghỉ phép năm, lễ tết, chế độ ăn trưa, v.v.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP

