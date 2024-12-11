Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phúc Minh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Sáng tạo và phát triển các nội dung truyền thông nội bộ như video, ảnh, đồ họa, và tài liệu truyền thông.

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như banner, poster, infographic, email newsletter, và các tài liệu liên quan khác.

Duy trì và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ như trang web nội bộ, mạng xã hội, bản tin, và các công cụ giao tiếp khác.

Đảm bảo nội dung truyền tải thông tin rõ ràng, hấp dẫn và phù hợp với phong cách của thế hệ Gen Z.

Làm việc cùng với các phòng ban khác để hiểu và đáp ứng nhu cầu truyền thông của từng bộ phận.

Hỗ trợ tổ chức và ghi lại các sự kiện nội bộ như hội thảo, buổi đào tạo, tiệc công ty, v.v.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và mới mẻ để nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ.

Liên tục cập nhật và áp dụng các xu hướng mới về thiết kế và công nghệ vào công việc.

Đo lường và phân tích hiệu quả của các hoạt động truyền thông nội bộ.

Thu thập phản hồi từ nhân viên và điều chỉnh chiến lược truyền thông để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thế hệ Gen Z.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp/chuyênmôn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Thiết kế Đồ họa, Marketing, hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, sản xuất video hoặc các công việc liên quan.

Yêu cầu khác Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

Kỹ năng chỉnh sửa video với các phần mềm như Adobe Premiere, After Effects.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực.

Sáng tạo, tư duy logic và có khả năng giải quyết vấn đề.

Hiểu biết về thế hệ Gen Z:

Am hiểu và nhạy bén với xu hướng và phong cách truyền thông của thế hệ Gen Z.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/ thưởng Thu nhập 9M-12M + thưởng

Phúc lợi khác: Chỗ gửi xe free

Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật

Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần Thứ 7 làm cách ngày trong tháng

Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

