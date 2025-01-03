Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
- Hà Nội: sảnh A tòa nhà HH2, 15 Tố Hữu, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch truyền thông phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên công ty.
Phụ trách các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, kênh thông tin nội bộ, app truyền thông nội bộ...
Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên.
Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty, các hoạt động từ thiện xã hội và tham gia các hoạt động PR chung khác.
Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của cấp Quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng xây dựng kế hoạch truyền thông.
Có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tập thể.
Có kỹ năng viết báo, viết tin cổ động tốt, truyền đạt mạch lạc, thu hút mọi người.
Có khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc.
Có Kinh nghiệm sử dụng Capcut, Canva, landing page...
Nhiệt tình, năng động, yêu thích các hoạt động xã hội, tập thể.
Sáng tạo, nhiều ý tưởng tổ chức các chương trình sự kiện.
Quyết liệt trong việc triển khai và thực hiện các công việc.
Tư duy logic, Khả năng học hỏi và cập nhật nhanh, thích nghi tốt trong mọi môi trường
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH và cơ chế đãi ngộ theo Quy định của Công ty
Môi trường làm việc, đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, luôn có sự hỗ trợ cùng nhau trong công việc
