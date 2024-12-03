Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Truyền thông nội bộ

Phụ trách lên ý tưởng, tổ chức các events trong năm như 8/3, 20/10, Year End Party...

Lên các tin nội bộ hàng ngày raise tinh thần làm việc và kết nối các nhân viên công ty

Phụ trách các đầu việc hành chính:

+ Làm việc với nhà mạng để cung cấp/cắt SIM cho CBNV

+ Làm việc với bên nhà cung cấp có sẵn để đặt vé máy bay cho CBNV khi cần đi công tác

+ Làm các thanh toán chi phí(đã được GĐNS duyệt) với phòng kế toán

+ Tổng hợp danh sách chế độ, phát thưởng cho CBNV các dịp lễ, Tết, sinh nhật

+ Làm công tác quản trị văn phòng với tòa nhà, đảm bảo an ninh trật tự, tuân thủ quy định, quy chế chung.

+ Kiểm soát tài sản, gọi bảo dưỡng, bảo trì, thay thế, thanh lý khi cần.

+ Kiểm soát các vi phạm nội quy trong Công ty, lập biên bản vi phạm(khi cần)

+ Làm các báo cáo tuần/tháng theo chỉ đạo của TP

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BLĐ

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm làm Hành chính, tổ chức sự kiện nội bộ

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Chịu được áp lực công việc

Quyền Lợi

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH-BHYT-BHTN, phép năm, thưởng Lễ-Tết, thưởng hoàn thành công việc xuất sắc trong tháng, sinh nhật, hiếu-hỷ...

Có nhiều cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp

Được hưởng các dịch vụ y tế, khám sức khỏe, mua sản phẩm tại Công ty với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

