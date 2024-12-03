Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Phụ trách lên ý tưởng, tổ chức các events trong năm như 8/3, 20/10, Year End Party...
Lên các tin nội bộ hàng ngày raise tinh thần làm việc và kết nối các nhân viên công ty
Phụ trách các đầu việc hành chính:
+ Làm việc với nhà mạng để cung cấp/cắt SIM cho CBNV
+ Làm việc với bên nhà cung cấp có sẵn để đặt vé máy bay cho CBNV khi cần đi công tác
+ Làm các thanh toán chi phí(đã được GĐNS duyệt) với phòng kế toán
+ Tổng hợp danh sách chế độ, phát thưởng cho CBNV các dịp lễ, Tết, sinh nhật
+ Làm công tác quản trị văn phòng với tòa nhà, đảm bảo an ninh trật tự, tuân thủ quy định, quy chế chung.
+ Kiểm soát tài sản, gọi bảo dưỡng, bảo trì, thay thế, thanh lý khi cần.
+ Kiểm soát các vi phạm nội quy trong Công ty, lập biên bản vi phạm(khi cần)
+ Làm các báo cáo tuần/tháng theo chỉ đạo của TP
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BLĐ

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm làm Hành chính, tổ chức sự kiện nội bộ
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH-BHYT-BHTN, phép năm, thưởng Lễ-Tết, thưởng hoàn thành công việc xuất sắc trong tháng, sinh nhật, hiếu-hỷ...
Có nhiều cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp
Được hưởng các dịch vụ y tế, khám sức khỏe, mua sản phẩm tại Công ty với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 444 Hoàng Hoa Thám- Tây Hồ- HN

