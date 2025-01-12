Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Công nghệ giáo dục The Catalyst làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 236 Nguyễn Văn Tuyết, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ

1.Tuyển dụng:

Đăng tuyển và sàng lọc hồ sơ ứng viên.

Xây dựng chiến lược thu hút nhân tài và đưa ra các đề xuất tuyển dụng.

2.Truyền thông nội bộ (quy mô 25 - 40 người):

Sáng tạo các chương trình truyền thông để giới thiệu các sáng kiến, sự kiện trong công ty.

Lên kế hoạch, tổ chức các sự kiện nội bộ như hội thảo, team-building, lễ hội, sinh nhật công ty,...

Viết và quản lý nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học và trong độ tuổi từ 23 trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp, sự sáng tạo và tư duy chiến lược, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng tổ chức, khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm: Mặc dù làm việc độc lập, nhưng các thành viên cần có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp tốt với các phòng ban khác.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong tổ chức sự kiện, marketing hoặc nhân sự khối tuyển dụng/truyền thông nội bộ.

Tại Công ty TNHH Công nghệ giáo dục The Catalyst Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7.000.000 - 9.000.000 vnđ/tháng (phụ thuộc vào kinh nghiệm của ứng viên và review chế độ sau tháng thử việc) + thưởng KPI + phụ cấp (ăn trưa + xăng xe). Review chế độ định kỳ sau mỗi 6-12 tháng.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Du lịch, nghỉ dưỡng kết nối nhân viên hàng năm.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được tự do sáng tạo đề xuất các ý tưởng phá cách nhất, có cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Một số chính sách khác theo quy định của trung tâm.

Được hỗ trợ miễn phí các khoá học IELTS tại The Catalyst for English.

