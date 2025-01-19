Tuyển Truyền thông nội bộ Tigren Solutions làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Thực hiện nhiệm vụ truyền thông nội bộ thuộc Ban Nhân sự bao gồm: bản tin, các thông báo, các hoạt động event nội bộ (sinh nhật công ty, cá nhân, hoạt động teambuilding, company trip, tổng kết...), các thông điệp nội bộ

Lên kế hoạch, thực hiện tổ chức chương trình, sự kiện nhằm mục đích xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp

Viết tin bài nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá, cập nhật thông tin về công ty và các sản phẩm dịch vụ của công ty

Quản lý và phát triển các trang mạng xã hội của công ty: Linkedin, Facebook, Google,,,

Lên kế hoạch tổ chức và thực hiện các sự kiện khi có yêu cầu

Lên kế hoạch tổ chức chương trình nhằm mục đích xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là Sinh viên hoặc đã Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành văn hóa, truyền thông, báo chí, quan hệ công chúng, báo chí...

Có kinh nghiệm PR, tổ chức sự kiện, mini game

Có kỹ năng viết bài, biên tập nội dung, chính sửa hình ảnh, video

Hiểu biết về các mạng xã hội, cập nhật xu thế, nắm bắt trend tốt

Năng động, nhiệt tình, vui vẻ, hòa nhập nhanh, có trách nhiệm cao trong công việc

Ứng viên đính kèm link faceboo/tiktok/IG... tại CV

Ưu tiên ứng viên có Portfolio trình bày kinh nghiệm.

Tại Tigren Solutions Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn hưởng theo năng mực bản thân

Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật, Tri ân.....

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, hiện đại

Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Thời gian làm việc linh động: từ thứ hai đến thứ sáu, đảm bảo thời gian tối thiểu 20h/ tuần, đều đặn có mặt tại tại văn phòng các ngày, luôn kết nối với mọi người.

Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, phép tăng theo thâm niên

Chính sách: Sinh nhật, tri ân ngày làm việc của nhân viên, hiếu, hỉ, du lịch...

Ưu tiên ứng viên có thể làm việc Full các buổi chiều

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tigren Solutions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin