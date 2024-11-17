Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG HUY
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 3 ngõ 6 phố Vĩnh Phúc Ba Đình HN, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Trực văn phòng, tiếp đón phụ huynh, học sinh
Tư vấn khoá học cho phụ huynh
Quản lý học sinh, giáo viên
Thực hiện các cv văn phòng (in tài liệu, sắp xếp lịch học, thời khoá biểu, chăm sóc fanpage, quảng cáo fanpage...)
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, năng động, không nói lắp, nói ngọng
Có thể sử dụng tiếng anh cơ bản và tin học văn phòng cơ bản
Yêu thích môi trường sư phạm, yêu trẻ em
Có thể sử dụng các ứng dụng CNTT phục vụ việc marketing quảng bá TT
Có thể sử dụng tiếng anh cơ bản và tin học văn phòng cơ bản
Yêu thích môi trường sư phạm, yêu trẻ em
Có thể sử dụng các ứng dụng CNTT phục vụ việc marketing quảng bá TT
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức lương hấp dẫn phù hợp với năng lực
Được tăng lương định kì
Nghỉ các ngày lễ tết vẫn tính lương
Được nghỉ 1-2 buổi sáng/tuần
Được tăng lương định kì
Nghỉ các ngày lễ tết vẫn tính lương
Được nghỉ 1-2 buổi sáng/tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG HUY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI