Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG HUY
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG HUY

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG HUY

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 3 ngõ 6 phố Vĩnh Phúc Ba Đình HN, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Trực văn phòng, tiếp đón phụ huynh, học sinh
Tư vấn khoá học cho phụ huynh
Quản lý học sinh, giáo viên
Thực hiện các cv văn phòng (in tài liệu, sắp xếp lịch học, thời khoá biểu, chăm sóc fanpage, quảng cáo fanpage...)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, năng động, không nói lắp, nói ngọng
Có thể sử dụng tiếng anh cơ bản và tin học văn phòng cơ bản
Yêu thích môi trường sư phạm, yêu trẻ em
Có thể sử dụng các ứng dụng CNTT phục vụ việc marketing quảng bá TT

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương hấp dẫn phù hợp với năng lực
Được tăng lương định kì
Nghỉ các ngày lễ tết vẫn tính lương
Được nghỉ 1-2 buổi sáng/tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 80 đường xuân đỉnh, phường xuân tảo, quận bắc từ liêm, hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

