Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 3 ngõ 6 phố Vĩnh Phúc Ba Đình HN, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Trực văn phòng, tiếp đón phụ huynh, học sinh

Tư vấn khoá học cho phụ huynh

Quản lý học sinh, giáo viên

Thực hiện các cv văn phòng (in tài liệu, sắp xếp lịch học, thời khoá biểu, chăm sóc fanpage, quảng cáo fanpage...)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, năng động, không nói lắp, nói ngọng

Có thể sử dụng tiếng anh cơ bản và tin học văn phòng cơ bản

Yêu thích môi trường sư phạm, yêu trẻ em

Có thể sử dụng các ứng dụng CNTT phục vụ việc marketing quảng bá TT

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương hấp dẫn phù hợp với năng lực

Được tăng lương định kì

Nghỉ các ngày lễ tết vẫn tính lương

Được nghỉ 1-2 buổi sáng/tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.