Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Thành Thảo Takami Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty TNHH Thành Thảo Takami Việt Nam
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: toà nhà Ac, số 3, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Phiên dịch cho giám đốc người Nhật khi ở Việt Nam
- Hỗ trợ giám đốc các công việc hành chính, văn phòng khi giám đốc ở bên Nhật
- Soạn thảo và sắp xếp hồ sơ, tài liệu
- Sắp xếp lịch họp và chịu trách nhiệm liên lạc giữa giám đốc với các đầu mối ở Việt Nam
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu tiếng Nhật N2 cứng, N1
- Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi
- Có kỹ năng văn phòng
- Cẩn thận và yêu thích công việc văn phòng
- Ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ kế toán.
- Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi
- Có kỹ năng văn phòng
- Cẩn thận và yêu thích công việc văn phòng
- Ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ kế toán.
Tại Công ty TNHH Thành Thảo Takami Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận từ 12.000.000 - 20.000.000vnd Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Có cơ hội đi công tác Nhật Bản Nghỉ phép hàng năm theo quy định pháp luật
Mức lương thỏa thuận từ 12.000.000 - 20.000.000vnd
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Có cơ hội đi công tác Nhật Bản
Nghỉ phép hàng năm theo quy định pháp luật
Mức lương thỏa thuận từ 12.000.000 - 20.000.000vnd
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Có cơ hội đi công tác Nhật Bản
Nghỉ phép hàng năm theo quy định pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thành Thảo Takami Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI