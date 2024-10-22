Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Thành Thảo Takami Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: toà nhà Ac, số 3, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Phiên dịch cho giám đốc người Nhật khi ở Việt Nam

- Hỗ trợ giám đốc các công việc hành chính, văn phòng khi giám đốc ở bên Nhật

- Soạn thảo và sắp xếp hồ sơ, tài liệu

- Sắp xếp lịch họp và chịu trách nhiệm liên lạc giữa giám đốc với các đầu mối ở Việt Nam

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu tiếng Nhật N2 cứng, N1

- Trung thực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi

- Có kỹ năng văn phòng

- Cẩn thận và yêu thích công việc văn phòng

- Ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ kế toán.

Tại Công ty TNHH Thành Thảo Takami Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận từ 12.000.000 - 20.000.000vnd Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Có cơ hội đi công tác Nhật Bản Nghỉ phép hàng năm theo quy định pháp luật

Mức lương thỏa thuận từ 12.000.000 - 20.000.000vnd

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Có cơ hội đi công tác Nhật Bản

Nghỉ phép hàng năm theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thành Thảo Takami Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin