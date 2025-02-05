Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CN9, khu Công nghiệp Thạch Thất

- Quốc Oai, xã Phùng Xá, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xác nhận, phản hồi và đối ứng các yêu cầu liên quan đến chất lượng của Khách hàng
Đối ứng, dẫn Khách hàng trong quá trình đánh giá tại công ty, đối ứng xử lý khiếu nại từ Khách hàng
Báo cáo chất lượng, đối sách cải tiến
Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N2 trở lên
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Gắn bó lâu dài với công ty
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong một môi trường Nhật Bản thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, hiện đại.
- Mức lương/thưởng cạnh tranh, hấp dẫn (Thỏa thuận dựa theo năng lực và kinh nghiệm của từng ứng viên).
- Nhiều cơ hội thăng tiến, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Công ty có xe đưa đón từ các điểm trong nội thành Hà Nội tới Công ty.
- Công ty có Ký túc xá miễn phí với đầy đủ tiện nghi trong khuôn viên nhà máy.
- Thời gian làm việc thông thường 05 ngày/tuần, đi làm 01 Thứ Bảy/tháng.
- Ngoài ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, hàng năm Meiko có thêm 5 ngày nghỉ của công ty hưởng nguyên lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN9, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

