Tuyển Tiếng Nhật Công ty tiến bộ quốc tế EK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa C14 Bắc Hà - CT1, đường Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Hỗ trợ các hoạt động đối ngoại của công ty với đối tác Nhật Bản. Đối ứng và tiếp đón đoàn khi sang thăm và công tác tại Việt Nam. Dịch thuật tài liệu tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại. Chuẩn bị tài liệu, thông tin cho các cuộc họp, hội thảo với đối tác Nhật Bản. Tiếp nhận và xử lý các phát sinh theo yêu cầu, thông tin từ đối tác Nhật Bản. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên, tiếng Nhật trình độ N2 trở lên. Ưu tiên Nữ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực XKLD. Thành thạo các phần mềm văn phòng Word, Excel, PowerPoint. Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty tiến bộ quốc tế EK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tiến bộ quốc tế EK

