Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

- Quản lý vận hành nghiệp vụ, quản lý rủi ro, quản lý chất lượng và thời hạn hoàn thành của dự án;

- Theo dõi tình hình nhân sự, lên kế hoạch tuyển dụng đảm bảo nhân sự cho dự án;

- Lập kế hoạch đào tạo, giám sát quá trình đào tạo nhân viên mới/nghiệp vụ mới của dự án;

- Đánh giá, phát triển và tạo động lực cho nhân viên đảm bảo hoàn thành công việc đạt chất lượng và tiến độ;

- Quản lý tài sản, thiết bị của dự án;

- Phụ trách báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) và các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của cấp trên;

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật từ N2 trở lên (có chứng chỉ JLPT), khả năng đọc hiểu, viết email và giao tiếp tốt;

Thành thạo Microsoft office;

Có kinh nghiệm quản lí dự án;

Có kinh nghiệm về chăm sóc khách hàng;

Chăm chỉ, cẩn thận, có thể chịu áp lực công việc;

Có thể làm thêm giờ khi công việc yêu cầu;

Có thể làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh từ 18.000.000 VND/ tháng đến 30.000.000VND / tháng

Hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định;

Review lương hàng năm theo năng lực;

Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo quy định Luật lao động Việt Nam;

Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN;

Hưởng chế độ 14 ngày phép/ năm;

Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng quý, du lịch hàng năm, khám sức khỏe miễn phí định kỳ hằng năm;

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ thiết bị làm việc;

Cơ hội thăng tiến cao, đào tạo nâng cao tại Nhật;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

