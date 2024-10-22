Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu

Mức lương 50 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 3A, ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án ở Việt Nam Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật Bản thông qua các buổi meeting: giao tiếp, thương lượng, đàm phán và phân tích các yêu cầu của dự án...và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam. Kiêm vai trò quản lý với các dự án nhỏ: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm làm việc, kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, chất lượng của dự án. Hỗ trợ các thành viên trong dự án về mặt quy trình, nghiệp vụ, kỹ thuật ... Đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng kế hoạch của khách hàng Các công việc khác theo yêu cầu dự án

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N2 giao tiếp tốt (hoặc tương đương) Từ 2 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm (Với bất cứ ngôn ngữ lập trình nào) Từ 2 năm kinh nghiệm BrSE (ưu tiên ứng viên đã làm việc ở Nhật) Có kinh nghiệm thiết kế basic, detail design Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhóm 2-3 người; nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Có trách nhiệm và giao tiếp/interpersonal tốt Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề Chấp nhận cả ứng viên Fresher để đào tạo

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS Thì Được Hưởng Những Gì

1.Salary:

Mức lương hấp dẫn, up to 70M (thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực) Được đóng BH đầy đủ theo quy định của pháp luật (Mức đóng cơ bản)

2. Thưởng:

Thưởng tháng lương thứ 13, tính theo số tháng thực tế làm việc trả vào cuối năm. Review lương 2 lần/năm Thưởng close dự án, thi đỗ chứng chỉ liên quan Thưởng đóng góp đặc biệt cho công ty 3.Phụ cấp:

Phụ cấp quản lý dự án Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M); N2 (3M); N3(1M) không áp dụng với Comtor, Sales, BrSE/PM tiếng Nhật Phụ cấp onsite (với các khách hàng ở Việt Nam) Phụ cấp đào tạo (với các NV tham gia training cho nhân viên mới, hoặc tổ chức seminar trong công ty) Phụ cấp làm thêm giờ.

4. Hoạt động ngoại khóa

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm Nghỉ mát hàng năm Happy Hour thứ 6 hàng tuần Teambuilding vào các dịp đặc biệt (sinh nhật công ty, năm mới,...) Sinh nhật nhân viên tổ chức hàng tháng Tham gia CLB bóng đá, sinh hoạt hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin