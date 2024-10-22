Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xử lý dữ liệu tiếng nhật theo quy trình; Nhập dữ liệu trên hệ thống/excel; Báo cáo tiến độ công việc theo yêu cầu của Quản lý;

Xử lý dữ liệu tiếng nhật theo quy trình;

Nhập dữ liệu trên hệ thống/excel;

Báo cáo tiến độ công việc theo yêu cầu của Quản lý;

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật N3 – N2 (có chứng chỉ JLPT); Thao tác máy tính nhanh nhẹn, tin học văn phòng cơ bản; Có thể làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam (Tết Âm lịch); Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng;

Trình độ tiếng Nhật N3 – N2 (có chứng chỉ JLPT);

Thao tác máy tính nhanh nhẹn, tin học văn phòng cơ bản;

Có thể làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam (Tết Âm lịch);

Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross từ 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ/tháng (tùy theo năng lực tiếng Nhật) Hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định công ty. Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam; Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động; Hưởng chế độ 14 ngày phép/năm theo quy định; Review lương hàng năm theo năng lực; Khi tham gia Công đoàn được hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,.... Khám sức khỏe miễn phí định kỳ hằng năm; Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; Được trang bị máy tính làm việc; Cơ hội thăng tiến trong công việc;

Lương gross từ 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ/tháng (tùy theo năng lực tiếng Nhật)

Hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.

Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam;

Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;

Hưởng chế độ 14 ngày phép/năm theo quy định;

Review lương hàng năm theo năng lực;

Khi tham gia Công đoàn được hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,....

Khám sức khỏe miễn phí định kỳ hằng năm;

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;

Được trang bị máy tính làm việc;

Cơ hội thăng tiến trong công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin