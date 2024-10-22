Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Tiếng Nhật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xử lý dữ liệu tiếng nhật theo quy trình; Nhập dữ liệu trên hệ thống/excel; Báo cáo tiến độ công việc theo yêu cầu của Quản lý;
Xử lý dữ liệu tiếng nhật theo quy trình;
Nhập dữ liệu trên hệ thống/excel;
Báo cáo tiến độ công việc theo yêu cầu của Quản lý;

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật N3 – N2 (có chứng chỉ JLPT); Thao tác máy tính nhanh nhẹn, tin học văn phòng cơ bản; Có thể làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam (Tết Âm lịch); Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng;
Trình độ tiếng Nhật N3 – N2 (có chứng chỉ JLPT);
Thao tác máy tính nhanh nhẹn, tin học văn phòng cơ bản;
Có thể làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam (Tết Âm lịch);
Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross từ 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ/tháng (tùy theo năng lực tiếng Nhật) Hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định công ty. Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam; Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động; Hưởng chế độ 14 ngày phép/năm theo quy định; Review lương hàng năm theo năng lực; Khi tham gia Công đoàn được hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,.... Khám sức khỏe miễn phí định kỳ hằng năm; Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; Được trang bị máy tính làm việc; Cơ hội thăng tiến trong công việc;
Lương gross từ 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ/tháng (tùy theo năng lực tiếng Nhật)
Hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam;
Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;
Hưởng chế độ 14 ngày phép/năm theo quy định;
Review lương hàng năm theo năng lực;
Khi tham gia Công đoàn được hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,....
Khám sức khỏe miễn phí định kỳ hằng năm;
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Được trang bị máy tính làm việc;
Cơ hội thăng tiến trong công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

