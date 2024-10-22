Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xử lý dữ liệu tiếng nhật theo quy trình;
Nhập dữ liệu trên hệ thống/excel;
Báo cáo tiến độ công việc theo yêu cầu của Quản lý;
Xử lý dữ liệu tiếng nhật theo quy trình;
Nhập dữ liệu trên hệ thống/excel;
Báo cáo tiến độ công việc theo yêu cầu của Quản lý;
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tiếng Nhật N3 – N2 (có chứng chỉ JLPT); Thao tác máy tính nhanh nhẹn, tin học văn phòng cơ bản; Có thể làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam (Tết Âm lịch); Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng;
Trình độ tiếng Nhật N3 – N2 (có chứng chỉ JLPT);
Thao tác máy tính nhanh nhẹn, tin học văn phòng cơ bản;
Có thể làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam (Tết Âm lịch);
Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng;
Trình độ tiếng Nhật N3 – N2 (có chứng chỉ JLPT);
Thao tác máy tính nhanh nhẹn, tin học văn phòng cơ bản;
Có thể làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam (Tết Âm lịch);
Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương gross từ 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ/tháng (tùy theo năng lực tiếng Nhật) Hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định công ty. Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam; Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động; Hưởng chế độ 14 ngày phép/năm theo quy định; Review lương hàng năm theo năng lực; Khi tham gia Công đoàn được hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,.... Khám sức khỏe miễn phí định kỳ hằng năm; Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; Được trang bị máy tính làm việc; Cơ hội thăng tiến trong công việc;
Lương gross từ 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ/tháng (tùy theo năng lực tiếng Nhật)
Hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam;
Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;
Hưởng chế độ 14 ngày phép/năm theo quy định;
Review lương hàng năm theo năng lực;
Khi tham gia Công đoàn được hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,....
Khám sức khỏe miễn phí định kỳ hằng năm;
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Được trang bị máy tính làm việc;
Cơ hội thăng tiến trong công việc;
Lương gross từ 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ/tháng (tùy theo năng lực tiếng Nhật)
Hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam;
Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;
Hưởng chế độ 14 ngày phép/năm theo quy định;
Review lương hàng năm theo năng lực;
Khi tham gia Công đoàn được hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,....
Khám sức khỏe miễn phí định kỳ hằng năm;
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Được trang bị máy tính làm việc;
Cơ hội thăng tiến trong công việc;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI