Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Tiếng Nhật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Nhập thông tin từ dữ liệu cung cấp lên hệ thống khách hàng chỉ định; Kiểm tra tài liệu tiếng Nhật theo yêu cầu và báo cáo khách hàng; Xử lý và gia công dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng; Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý trực tiếp;
Nhập thông tin từ dữ liệu cung cấp lên hệ thống khách hàng chỉ định;
Kiểm tra tài liệu tiếng Nhật theo yêu cầu và báo cáo khách hàng;
Xử lý và gia công dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng;
Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Tiếng Nhật N2 (có chứng chỉ JLPT), ưu tiên kỹ năng đọc hiểu và viết tốt; Chăm chỉ, cẩn thận, có thể làm việc gắn bó lâu dài; Thao tác máy tính nhanh nhẹn, sử dụng Microsoft office cơ bản (ưu tiên có kinh nghiệm làm việc văn phòng) Làm việc được ngày Lễ, Tết Việt Nam;
Trình độ Tiếng Nhật N2 (có chứng chỉ JLPT), ưu tiên kỹ năng đọc hiểu và viết tốt;
Chăm chỉ, cẩn thận, có thể làm việc gắn bó lâu dài;
Thao tác máy tính nhanh nhẹn, sử dụng Microsoft office cơ bản (ưu tiên có kinh nghiệm làm việc văn phòng)
Làm việc được ngày Lễ, Tết Việt Nam;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương bao gồm:
+ Lương cơ bản: 5.050.000 VNĐ/tháng
+ Phụ cấp tiếng Nhật JLPT N2: 2.000.000 VNĐ/tháng
+ Thưởng hiệu suất công việc: 2.000.000 VNĐ/tháng (theo chính sách của Dự án)
Hưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty; Review lương hàng năm theo năng lực; Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam; Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng chế độ 14 ngày phép/ năm theo quy định Công ty; Tham gia Công đoàn hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,... Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; Được trang bị máy tính phục vụ công việc; Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí cao hơn;
Hưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty;
Review lương hàng năm theo năng lực;
Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng chế độ 14 ngày phép/ năm theo quy định Công ty;
Tham gia Công đoàn hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,...
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Được trang bị máy tính phục vụ công việc;
Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí cao hơn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-nhat-thu-nhap-9-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job232357
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 24 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STAR J
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH STAR J làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH STAR J
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PROWTECH INTERNATIONAL VINA
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PROWTECH INTERNATIONAL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PROWTECH INTERNATIONAL VINA
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Thuận Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 24 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STAR J
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH STAR J làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH STAR J
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH TAIWA GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH TAIWA GROUP VIỆT NAM
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật TNHH Pirago Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TNHH Pirago Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam
26 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty TNHH Coature Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Coature Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty TNHH Coature Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Coature Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty TNHH Coature Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Coature Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH WORLDING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH WORLDING VIỆT NAM
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ GOLD STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ GOLD STAR
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPELL QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPELL QUỐC TẾ
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ GOLD STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ GOLD STAR
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty TNHH Javis Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty TNHH Javis Enterprise
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG
2 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH DREAM GAMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DREAM GAMES VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NAL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ phần NAL Việt Nam
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - HÀN QUỐC THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - HÀN QUỐC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Cung ứng và Đào tạo nhân lực Quốc tế Đông Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Cung ứng và Đào tạo nhân lực Quốc tế Đông Phương
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
20 - 24 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm