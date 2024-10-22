Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Mức lương
8 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
9 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 8 Triệu
- Kiểm tra dữ liệu in ấn tiếng Nhật trên hệ thống.
- Xử lý dữ liệu theo quy trình.
- Thực hiện báo cáo tiến độ công việc cho quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ Tiếng Nhật N3 (có chứng chỉ JLPT)
- Thao tác máy tính nhanh nhẹn;
- Chăm chỉ, cẩn thận;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương bao gồm:
+ Lương cơ bản: 5.050.000 VND/ tháng
+ Phụ cấp tiếng Nhật JLPT N3: 1.000.000 VND/ tháng
+ Phụ cấp công việc: 150.000 VNĐ/tháng
+ Thưởng hiệu suất: 2.000.000 VND/ tháng ( theo chính sách của bộ phận BPO )
- Hưởng lương tháng 13 theo quy định;
- Review lương hàng năm theo năng lực;
- Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam;
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng chế độ 14 ngày phép/ năm theo
quy định;
- Tham gia các hoạt động team building hàng quý, du lịch hàng năm, khám sức khỏe
miễn phí định kỳ hàng năm, các lớp đào tạo kỹ năng, tiếng Nhật miễn phí....
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
- Được trang bị máy tính phục vụ công việc;
- Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí cao hơn;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
