Tuyển Tiếng Nhật Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Việt Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Việt Global
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Việt Global

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Việt Global

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đê La Thành, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tính toán khối lượng các loại vật liệu sử dụng trong nhà gỗ (tấm thạch cao, vật liệu cách nhiệt, các loại cửa, máy nước nóng...)
- Nhập số liệu bóc tách nguyên liệu
- Dựa vào số liệu tính toán nhập khối lượng vào phần mềm dự toán của công ty (số lượng, đơn giá, đơn vị, tên nhà cung cấp)
- Nhập báo giá từ nhà cung cấp
- Làm bảng chỉ định thông tin cần thiết của bảng báo giá của nhà cung cấp, gửi tới nhà cung cấp bên Nhật qua email

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH ( ưu tiên ứng viên ngành kỹ thuật/ tiếng nhật)
- Ưu tiên ứng viên mới ra trường
- Thành thạo tin học văn phòng
- Tiếng nhật N3/N2
- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
- Có thể chịu được áp lực công việc, trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Việt Global Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ: 10-12 triệu (Thỏa thuận) Thưởng lương tháng thứ 13, đánh giá tăng lương hàng năm Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật Các khoản trợ cấp theo quy định của Công ty (tiền ăn trưa, nhà ở, chi phí đi lại...)
Mức lương từ: 10-12 triệu (Thỏa thuận)
Thưởng lương tháng thứ 13, đánh giá tăng lương hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật
Các khoản trợ cấp theo quy định của Công ty (tiền ăn trưa, nhà ở, chi phí đi lại...)
Có tính lương sản lượng theo sản phẩm hoàn thành( tổng thu nhập 14-16tr )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Việt Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Việt Global

Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Việt Global

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tháp CEO đường Phạm Hùng - Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

