Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Voyager làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Voyager
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Voyager

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty Cổ phần Voyager

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, phân tích rõ yêu cầu người dùng thông qua tài liệu của dự án hoặc tài liệu từ khách hàng.
- Xây dựng kế hoạch kiểm thử (test plan), kịch bản kiểm thử (test cases), báo cáo kiểm thử.
- Thực hiện kiểm thử theo kịch bản, kiểm thử các dự án/sản phẩm của công ty.
- Thực hiện các Manual Testing và Automation Testing theo yêu cầu dự án.
- Phối hợp với team để phân tích, sửa lỗi và phát triển tính năng phù hợp.
- Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí QC/Tester
- Tiếng Nhật tương đương N3
- Có kỹ năng báo cáo, lập bảng biểu. Thành thạo với Google Sheet/Excel
- Có kỹ năng giao tiếp và trình bày vấn đề
- Có tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề
- Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Voyager Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: từ 9h00 đến 18h00 (nghỉ trưa 1 tiếng từ 12h00 đến 13h00)
-
- Không làm Thứ 7, Chủ Nhật
- Sẽ trở thành thành viên của một Đại Gia Đình đầy niềm vui, hòa đồng, thoải mái.
- Đồng nghiệp sẵn sàng chia sẻ, Sếp sẵn sàng lắng nghe
- Sẽ học được nhiều về nghiệp vụ và luôn có cơ hội học hỏi
- Review năng lực và lộ trình công việc: 06 tháng/lần, mỗi năm 2 lần
- Chủ trương không khuyến khích OT, nếu có sẽ được tính lương rõ ràng
- Được đóng đầy đủ các khoản BHXH. BHYT, ngày nghỉ phép theo Luật Lao Động
- Có cơ hội có thêm Bảo Hiểm PVI Cao Cấp và lương tháng 13, etc
- Được cấp máy tính, dụng cụ để làm việc
- Được tham gia đa dạng các hoạt động: Tiệc Sinh Nhật, Team building, Comapny Trip, Câu lạc bộ, Tiếng Anh ( Cầu lông, bóng đá, etc)
- Nước, bánh và Snacks lúc nào cũng đầy ụ và miễn phí
- Mức lương thực nhận : Thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Voyager

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Voyager

Công ty Cổ phần Voyager

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà SBI, đường 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

