Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ALGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc. Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng và các kiến thức chuyên môn liên quan. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động. Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

chat khách, gọi điện hỗ trợ khách về vấn đề khách gặp phải

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh spa (nếu có).

Báo cáo công việc hàng ngày cho quản lý.

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ALGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 - 15 triệu VND

Lương cứng: 6 - 9 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ALGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin