Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toàn nhà CTM 299 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

a. Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh

Nghiên cứu và phân tích xu hướng thời trang, nhu cầu tiêu dùng và hành vi mua sắm của khách hàng.

Theo dõi và phân tích hoạt động Trade marketing của đối thủ cạnh tranh trong ngành thời trang.

Đánh giá hiệu quả các chiến dịch Trade marketing và tìm ra cơ hội cải tiến.

b. Xây dựng chiến lược Trade Marketing

Phối hợp với bộ phận bán hàng và marketing để xây dựng chiến lược trade marketing phù hợp, nhằm tối ưu hóa doanh thu tại các điểm bán lẻ.

Thiết kế các chương trình khuyến mãi, giảm giá, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng để thu hút khách hàng.

Đảm bảo các sản phẩm được hiển thị và phân phối đúng cách tại các cửa hàng trong hệ thống.

c. Hỗ trợ các kênh phân phối (nếu có) và đối tác nhượng quyền

Làm việc trực tiếp với các nhà phân phối, cửa hàng nhượng quyền để đảm bảo các chiến lược marketing được triển khai đúng thời điểm và đúng cách.

Cung cấp các tài liệu hỗ trợ bán hàng, trưng bày sản phẩm, POSM (Point of Sale Materials) cho các đối tác bán lẻ.

Đảm bảo tính nhất quán về hình ảnh và thông điệp thương hiệu tại các điểm bán.

d. Tổ chức sự kiện và chương trình khuyến mãi

Phối hợp tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi tại các cửa hàng, trung tâm thương mại (nếu có) để tăng cường sự hiện diện của thương hiệu.

Đo lường hiệu quả các chiến dịch và điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo kết quả tốt nhất.

e. Quản lý ngân sách Trade Marketing

Lập kế hoạch và theo dõi ngân sách cho các hoạt động trade marketing, đảm bảo chi tiêu hiệu quả và đạt được mục tiêu doanh thu.

Kiểm soát chi phí cho các chương trình khuyến mãi, vật phẩm quảng cáo và trưng bày.

f. Đo lường và báo cáo kết quả

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch trade marketing, bao gồm doanh thu, sự nhận diện thương hiệu và phản hồi của khách hàng.

Cung cấp các báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan về kết quả các hoạt động marketing và bán hàng.

g. Phối hợp với các bộ phận khác

Làm việc chặt chẽ với bộ phận bán hàng, Content, marketing và thiết kế để đảm bảo chiến lược trade marketing đồng bộ với chiến lược tổng thể của công ty.

Tốt nghiệp đại học hoặc các khóa đào tạo chuyên sâu về marketing, kinh doanh, quản trị kinh doanh, hoặc các ngành có liên quan

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing hoặc trade marketing, đặc biệt là trong ngành thời trang hoặc các lĩnh vực tiêu dùng nhanh (FMCG).

Kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các nhà phân phối, cửa hàng hoặc các đối tác bán lẻ để triển khai chiến lược marketing tại điểm bán.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 + Thưởng doanh thu + Phụ cấp ăn trưa.

Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước .

Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Year & Party, Teambuilding.

Thưởng tháng lương thứ 13 hoặc 14 tùy vào tình hình kinh doanh.

Hưởng chính sách chiết khấu khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng thuộc Công ty.

Được hưởng chế độ BHXH, phép năm…theo quy định Bộ luật lao động

Môi trường làm việc trẻ năng động, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE

