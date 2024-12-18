Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C01 – L42 An Vượng Villa, Khu Đô Thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Công việc:
Khảo sát, nghiên cứu về định hướng sản phẩm, nhu cầu khách hàng, thị trường
Thực hiện các chương trình sale out
Lên kế hoạch các chương trình khuyến mãi, sampling, ...
Làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm và Kỹ năng:
Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Trade Marketing, ưu tiên trong ngành F&B, coworking, hoặc tổ chức sự kiện.
Hiểu biết về hành vi khách hàng trong các mô hình kinh doanh café, coworking, và giải trí.
Có khả năng xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị, chiến dịch tại điểm bán hiệu quả.
Kỹ năng cần thiết:
Kỹ năng lập kế hoạch và phân tích số liệu tốt.
lập kế hoạch và phân tích số liệu
Thành thạo các công cụ như Microsoft Office, CRM, và các nền tảng POSM.
Microsoft Office, CRM, và các nền tảng POSM.
Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và xây dựng mối quan hệ.
Khả năng sáng tạo, nhanh nhạy với xu hướng thị trường.
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác tổ chức sự kiện hoặc nghệ sĩ giải trí.
Đã từng triển khai các chiến dịch bán vé show hoặc quản lý không gian coworking.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực (Upto 15 triệu/tháng).
Lương:
Thưởng KPI theo kết quả kinh doanh và hiệu quả chiến dịch.
Làm việc trong môi trường hiện đại, sáng tạo, và có cơ hội mở rộng mối quan hệ với đối tác lớn.
Cơ hội tham gia các sự kiện, workshop và chương trình giải trí tại quán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: C01- L42, Khu A, Khu Đô Thị Mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

