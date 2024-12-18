Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Trade Marketing

Công việc:

Khảo sát, nghiên cứu về định hướng sản phẩm, nhu cầu khách hàng, thị trường

Thực hiện các chương trình sale out

Lên kế hoạch các chương trình khuyến mãi, sampling, ...

Làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm và Kỹ năng:

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Trade Marketing, ưu tiên trong ngành F&B, coworking, hoặc tổ chức sự kiện.

Hiểu biết về hành vi khách hàng trong các mô hình kinh doanh café, coworking, và giải trí.

Có khả năng xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị, chiến dịch tại điểm bán hiệu quả.

Kỹ năng cần thiết:

Kỹ năng lập kế hoạch và phân tích số liệu tốt.

Thành thạo các công cụ như Microsoft Office, CRM, và các nền tảng POSM.

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và xây dựng mối quan hệ.

Khả năng sáng tạo, nhanh nhạy với xu hướng thị trường.

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác tổ chức sự kiện hoặc nghệ sĩ giải trí.

Đã từng triển khai các chiến dịch bán vé show hoặc quản lý không gian coworking.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực (Upto 15 triệu/tháng).

Thưởng KPI theo kết quả kinh doanh và hiệu quả chiến dịch.

Làm việc trong môi trường hiện đại, sáng tạo, và có cơ hội mở rộng mối quan hệ với đối tác lớn.

Cơ hội tham gia các sự kiện, workshop và chương trình giải trí tại quán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE

