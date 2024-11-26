Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

OmiCare là công ty thành viên của Tập đoàn Omi ra đời với sứ mệnh xây dựng một Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cho người Việt theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sản phẩm cung cấp là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tinh hoa từ Nhật Bản được nhập khẩu chính hãng sẽ là cơ hội để các ứng viên phát triển năng lực của bản thân. Hiện tại OmiCare đã có chuỗi Nhà thuốc Tiêu chuẩn Nhật Bản offline tại Hà Nội, App OmiCare và liên kết với các đối tác như Grab, Zalo OA, hệ thống các sàn TMĐT...
Với vai trò là Trưởng nhóm Trade Marketing ứng viên sẽ thực hiện các công việc:
Trưởng nhóm Trade Marketing
Phối hợp với quản lý nhãn hàng, Trưởng phòng Marketing xây dựng kế hoạch Trade Marketing tổng thể cho hệ thống Nhà thuốc Omipharma và các thương hiệu dược mỹ phẩm, hàng tiêu dùng công ty độc quyền phân phối.
Triển khai gia tăng nhận diện thương hiệu (POSM) của hệ thống nhà thuốc OmiPharma.
Xây dựng chương trình khuyến mãi, chương trình bán hàng Online và Offline
Đề xuất triển khai chương trình liên quan đến phát triển và tăng trưởng khách hàng cũ, mới.
Lên kế hoạch và thực thi các chương trình activation, xúc tiến bán hàng.
Đàm phán, xây dựng chính sách bán hàng liên kết các thương hiệu lớn, đối tác.
Phối hợp sản xuất, quản lý (POSM, brochure, catalogue, ...) và đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các hoạt động marketing và bán hàng.
Các hạng mục khác theo phân công của Trưởng bộ phận.
Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành Truyền thông, Báo chí, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...
Có 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Kinh doanh và Marketing, trong đó có ít nhất 1 năm làm Trade Marketing.
Có kỹ năng nhiều về hoạt động promotion/ visual merchandise và kinh nghiệm retail (chuỗi từ 5 cửa hàng).
Ưu tiên có kinh nghiệm ngành mỹ phẩm, thời trang, mẹ bé, gia dụng, CVS or siêu thị; có kinh nghiệm xây dựng các CTKM chuỗi bán lẻ, các sự kiện tại TTTM và trực tiếp tham gia khảo sát khách hàng/thị trường.
Có tư duy logic, đọc hiểu data; Hiểu biết và đam mê hoạt động kinh doanh.
Kỹ năng làm việc và đàm phán khách hàng. Có khả năng trình bày và thuyết phục tốt.
Có khả năng thích ứng với công việc áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc lý tưởng, được tôn trọng:
Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên. OmiGroup tự hào ghi danh “Nơi làm việc xuất sắc Great Place to Work tại Việt Nam".
Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 7, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45).
Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.
No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân.
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.
Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý.
Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:
Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực.
Xét tăng lương/thăng chức hàng năm.
Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 18 tháng.
Bảo hiểm sức khỏe PVI miễn phí theo chính sách Omizen Care.
Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.
Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/năm.
Nhận Hồ sơ bằng Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13, Tòa nhà 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

