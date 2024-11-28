Tuyển Trade Marketing Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng công ty

- số 01 đường Trần Danh Tuyên, P. Phúc Lợi, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết bám theo các mục tiêu của Kinh doanh.
- Phối hợp hỗ trợ Brand triển khai, kiểm soát các hình ảnh nhận diện thương hiệu tại điểm bán.
- Phối hợp hỗ trợ triển khai các chương trình truyền thông, hoạt động CRS, PR, tài trợ.
- Lên kế hoạch triển khai sản xuất các ấn phẩm truyền thông trên các kênh offline tại điểm bán (Tờ rơi, Banner, Poster,…)
- Triển khai quản lý, theo dõi, cung cấp các công cụ, dụng cụ hỗ trợ kinh doanh tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường (Sale Kít, Bộ vật phẩm mẫu, Mẫu trưng bày,…)
- Xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp triển khai hỗ trợ Phòng Kinh doanh Phân phối các hoạt động xúc tiến bán hàng (Chương trình khuyến mãi; chương trình hoạt náo, trưng bày tại điểm bán,…).
- Phối hợp với bộ phận Dịch vụ khách hàng và Kinh doanh để hỗ trợ giải quyết các yêu cầu, phản hồi của các NPP, đại lý.
- Theo dõi và triển khai các chương trình, chính sách chăm sóc khách hàng của công ty.
- Tiến hành đi nghiên cứu, khảo sát thị trường định kỳ để thu thập, tìm hiểu nhu cầu, phản hồi của khách hàng, đại lý, xu hướng và hành vi người tiêu dùng.
- Tìm hiểu sản phẩm, phối hợp với Brand xây dựng các tư liệu nội dung về sản phẩm hỗ trợ Content sản xuất nội dung và đề xuất cải tiến sản phẩm.
- Tham vẫn cho Trợ lý GĐ MKT, R&D và cung cấp các dữ liệu, tư liệu thị trường phục vụ nghiên cứu, cải tiến sản phẩm.
- Tham gia thiết kế hệ thống quy trình nghiệp vụ mảng phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi từ 22 đến 35, tốt nghiệp từ đại học trở lên các chuyên ngành Marketing hoặc liên quan.
- Có hiểu biết về hệ thống kinh doanh phân phối, đặc biệt có kinh nghiệm liên quan trong các công ty kinh doanh sản xuất về lĩnh vực vật liệu xây dựng, dây điện, dây cáp điện.
- Có kinh nghiệm triển khai các hoạt động xúc tiến bán hàng, trưng bày, nhận diện tại điểm bán, tổ chức sự kiện.
- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết, am hiểu địa bàn và văn hóa vùng miền, có bằng lái ô tô.
- Có khả năng đi công tác dài ngày, thân thiệt, nhiệt tình, có trách nhiệm.
- Với ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn cụ thể, chỉ cần chịu khó, ham học hỏi, cầu thị.

Tại Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy đinh.
- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm cao như dịp: nghỉ lễ 30 /4; 1/5; 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch.
- Thưởng cuối năm từ 1 đến 2 tháng thu nhập.
- Tham quan, nghỉ mát theo chính sách công ty.
- Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức.
- Ăn trưa miễn phí tại bếp ăn công ty.
- Chế độ công tác phí đầy đủ khi đi công tác thị trường, điểm bán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company

Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Trần Danh Tuyên, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

