Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ Phần Cúc Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty Cổ Phần Cúc Phương
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tổ 15 Kiến Hưng, Hà Đông, HN, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
1. Công việc thị trường
2. Công việc xây dựng hệ thống Posm, quà tặng
3. Hoạt động tăng trưởng doanh số sell out
4. Tổng hợp báo cáo công việc.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam/ Nữ , sức khỏe tốt, ngoại hình khá
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc liên quan
• Thành thạo tin học văn phòng (excel,world,powerpoint .....)
• Có kiến thức và hiểu biết về quảng cáo, tổ chức sự kiện;
• Tư duy kinh doanh
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực trade cho ngành hàng bán lẻ là 1 lợi thế
• Yêu cầu sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao, không ngại di chuyển
• Phẩm chất tốt, trung thực, thái độ nhiệt tình, chăm chỉ và chịu khó, ham học hỏi
Tại Công ty Cổ Phần Cúc Phương Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập khởi điểm từ 15-20M/tháng (deal lương theo năng lực)
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật...
Tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Ăn ca tại canteen công ty
Tham gia các chương trình: khám sức khỏe, team building, nghỉ mát, đào tạo...
Làm việc trong công ty có bề dày lịch sử >25 năm với nhiều cơ hội thăng tiến
Review lương định kỳ hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cúc Phương
