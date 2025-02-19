Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Stun Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10

Tiếp cận khách hàng là các bác sỹ của bệnh viện, phòng khám, spa,… hoặc những người phụ trách để giới thiệu sản phẩm của công ty

Tư vấn các bác sỹ về những ưu điểm của sản phẩm để Bác Sỹ hiểu rõ và sâu hơn về sản phẩm để ra quyết định về điều trị.

Thường xuyên viếng thăm khách hàng phụ trách để củng cố quan hệ

Tập hợp thông tin trên thị trường thực tế và kể cả những góp ý, ý kiến từ Bác sỹ về sản phẩm để báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho cấp Quản lý

Hỗ trợ công ty trong việc triển khai thực hiện những chính sách về tiếp thị sản phẩm, hội nghị khác hàng, chiến lược quảng cáo, tiếp thị cho sản phẩm mới….

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp trung cấp trở lên ở các chuyên ngành như Dược học, Y tế, Công nghệ thực phẩm, Sinh/ Hóa....v....v..

Kinh nghiệm: Ưu tiên 1 năm trở lên.

Yêu cầu năng lực:

Khả năng làm việc độc lập và tự quản lý hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả.

Tính cách: Tích cực, năng động, trung thực, có tổ chức, nhiệt tình và tinh thần đồng đội.

Yêu cầu khác:

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, và thích giao tiếp.

Có định hướng công việc rõ ràng.

Sử dụng thành thạo các ứng dụng vi tính văn phòng.

Thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp và đóng vai trò tích cực trong việc đại diện cho công ty.

Tại Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Stun Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000đ - 10.000.000đ (theo năng lực) + Phụ cấp + thưởng KPI + hoa hồng (Thu nhập trung bình từ 20.000.000đ – 30.000.000đ)

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH,BHYT, nghỉ phép năm, team building.

Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật… và các chế độ phúc lợi khác tại Công ty theo quy định của Luật lao động Việt Nam

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Thời gian thử việc: Thử việc 2 tháng

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8:30 – 17:30), nghỉ trưa từ 12:00 - 13:30. Sáng Thứ 7 (8:30 – 12:30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Stun Việt Nam

