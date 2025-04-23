Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Thân Nhân Trung, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Hỗ trợ tuyển dụng, sàng lọc và đào tạo nhân sự kinh doanh & các vị trí quan trọng.

Phối hợp triển khai các chương trình đào tạo nội bộ & chia sẻ kinh nghiệm.

Hỗ trợ triển khai hệ thống tự động trong phân công Sale & chăm sóc khách hàng.

Phối hợp với Giám đốc trong đàm phán & triển khai hợp tác với khách hàng quan trọng.

Giám sát và đề xuất tối ưu chính sách giá, sản lượng khách hàng & chính sách bồi thường.

Tổng hợp và phân tích báo cáo hỗ trợ kinh doanh & marketing.

Phối hợp với team marketing & agency triển khai chiến dịch truyền thông, video review khách hàng & đối tác.

Hỗ trợ tổ chức các chương trình chia sẻ, sự kiện khách hàng & đối tác.

Phối hợp tổ chức họp đối tác định kỳ, tiếp nhận phản hồi & giám sát cải tiến hệ thống.

Theo dõi và hỗ trợ đàm phán, điều chỉnh chính sách hợp tác & ưu đãi cho đối tác.

Hỗ trợ Giám đốc trong chuẩn bị hồ sơ gọi vốn & làm việc với quỹ đầu tư.

Phối hợp tham gia các cuộc thi khởi nghiệp & hoạt động kết nối đầu tư.

Tối thiểu 3 - 5 năm kinh nghiệm trong vai trò trợ lý giám đốc, kinh doanh, marketing…)

Giao tiếp & thuyết trình tốt (ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng, đối tác).

Giao tiếp tiếng Anh tốt (IELTS 6.0 hoặc tương đương).

Tư duy hệ thống, năng lực nhận diện và giải quyết vấn đề phát sinh hiệu quả.

Thành thạo google Sheets, excel, các công cụ AI, tự động hóa & phân tích số liệu.

Kỹ năng làm việc độc lập, tổ chức công việc & chịu áp lực cao.

Lương cơ bản: 15 - 25 triệu VNĐ/tháng (tùy theo kinh nghiệm & năng lực).

Thưởng KPI: 10 - 20% lương cơ bản, xét theo hiệu suất làm việc.

Thưởng lợi nhuận: Dựa trên các dự án được giao và hiệu quả công việc.

Cơ hội tham gia ESOP (cổ phần thưởng) với ứng viên xuất sắc.

Cơ hội thăng tiến lên quản lý cấp cao.

Du lịch, team building & các chương trình đào tạo nội bộ.

