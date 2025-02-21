Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 23 Triệu

Mức lương 18 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Đống Đa, Phường 02, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

Mô tả công việc

Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý, vận hành hệ thống nhà hàng, phát triển và tối ưu quy trình hoạt động trong lĩnh vực F&B.

Theo dõi, giám sát hiệu quả hoạt động, doanh thu, chi phí của các nhà hàng thuộc hệ thống.

Kiểm soát chất lượng món ăn, đảm bảo món được chế biến đúng tiêu chuẩn, quy trình.

Hỗ trợ giám sát công trình cải tạo, bảo trì cơ sở vật chất khi cần.

Làm cầu nối giữa Giám đốc với các bộ phận nội bộ, đối tác, nhà cung cấp để đảm bảo hiệu quả vận hành hệ thống F&B.

Nhiệm vụ chính

Quản lý và hỗ trợ vận hành F&B

Theo dõi, kiểm soát hoạt động của các nhà hàng trong hệ thống để đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

Hỗ trợ Giám đốc trong việc xây dựng và triển khai các chiến lược vận hành hiệu quả.

Xây dựng và tối ưu quy trình vận hành nhà hàng từ tiếp nhận nguyên liệu, chế biến, phục vụ đến chăm sóc khách hàng.

Kiểm soát chất lượng dịch vụ và sản phẩm, đảm bảo món ăn tuân thủ công thức, định lượng và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giám sát quy trình chế biến, đảm bảo bếp hoạt động hiệu quả, nguyên liệu được sử dụng đúng cách, hạn chế lãng phí.

Xây dựng và giám sát quy trình đào tạo nhân sự F&B, nâng cao năng lực đội ngũ phục vụ, bếp và quản lý nhà hàng.

Hỗ trợ giám sát công trình cải tạo & bảo trì cơ sở vật chất

Theo dõi tiến độ thi công, giám sát chất lượng vật liệu và công trình khi có cải tạo, sửa chữa nhà hàng.

Kiểm soát ngân sách xây dựng, đảm bảo không phát sinh chi phí ngoài kế hoạch.

Hỗ trợ làm việc với nhà thầu, đơn vị cung cấp thiết bị để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình.

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ & Kinh nghiệm:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý Nhà hàng, Quản trị Kinh doanh, F&B Management hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà hàng, F&B.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các chuỗi F&B, nhà hàng nhượng quyền, khách sạn cao cấp.

Ưu tiên (Lợi thế cạnh tranh nếu có)

Không giới hạn giới tính, ưu tiên người có chuyên môn sâu về F&B.

Thành thạo tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác là một lợi thế lớn.

Đã từng làm việc trong chuỗi nhà hàng, thương hiệu nhượng quyền, khách sạn cao cấp.

Có kinh nghiệm thiết lập, vận hành hoặc cải tiến hệ thống quản lý doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Lương thỏa thuận theo năng lực (cao để thu hút nhân tài giỏi).

Thưởng theo hiệu quả quản lý F&B và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Lương tháng thứ 13, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN.

Hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm, ngoài ra làm tròn 1 năm sẽ có thêm một ngày phép.

Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.

Thưởng vào những dịp lễ tết, sinh nhật, 08/03, 20/10, trà chiều, hiếu hỉ.

Du lịch, Team Building hàng năm.

Địa điểm & Thời gian làm việc

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh - 19 Đống Đa, Phường 02, Tân Bình.

Thời gian làm việc: Theo sự sắp xếp của Ban Giám Đốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.