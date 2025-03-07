Tuyển Trợ lý giám đốc IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD

Mức lương Đến 2,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 75 Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Đến 2,000 USD

- Tham gia xây dựng bản đồ chiến lược công ty và đề xuất phân chia mục tiêu công ty đến các phòng ban

- Hỗ trợ các phòng ban xác định mục tiêu KPI trình Ban Giám đốc phê duyệt, kiểm soát đảm bảo công tác triển khai BSC/KPIs, Kế hoạch hành động của công ty đúng tiến độ

- Tham gia đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu BSC/KPIs, kế hoạch định kỳ nhằm đáp ứng mục tiêu hằng năm

- Xây dựng, phát triển & quản lý hệ thống báo cáo quản trị, báo cáo chuyên môn của các phòng ban

- Hỗ trợ các phòng ban trong công tác tổ chức, hoạt động vận hành, nhận diện & kiểm soát rủi ro

- Đề xuất cải tiến mô hình vận hành đảm bảo theo kịp thị trường và phù hợp mục tiêu chiến lược công ty

- Chủ trì thực hiện các dự án theo phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Đến 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, QTKD, QTNL hoặc các chuyên ngành liên quan

- Kinh nghiệm:

+ Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng & triển khai công cụ BSC/KPI, triển khai các dự án; kinh nghiệm xây dựng và phân tích báo cáo quản trị.

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí hoạch định chiến lược hoặc phân tích kinh doanh / tư vấn triển khai dự án / có chứng chỉ quản lý.

Tại IIG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IIG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin