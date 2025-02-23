Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HOA SEN TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Giờ Hành chính từ Thứ 2 - > Thứ 6 và sáng Thứ 7., Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Làm việc tại văn phòng HCM, P. Kinh doanh bán hàng: Thiết bị/Phụ tùng/Dịch vụ kỹ thuật/hoặc Nguyên liệu

- Lập báo giá, nhận đơn hàng, soạn hợp đồng, hồ sơ bán hàng, biên bản giao hàng/nghiệm thu

- Xuất kho giao hàng theo số lượng báo giá, đơn đặt hàng của khách hàng

- Phối hợp các bộ phận liên quan sắp xếp, xử lý đơn hàng, giám sát quá trình từ bán hàng đến thu tiền hàng.

- Chăm sóc khách hàng theo sự phân công nhiệm vụ của P. kinh doanh.

- Thực hiện các công việc marketing cơ bản được hướng dẫn.

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm. Sẽ được đào tạo và hướng dẫn kỹ năng công việc.

- Siêng năng chịu khó, trung thực, biết lắng nghe, giao tiếp tốt, biết sắp xếp, cải tiến tổ chức công việc hợp lý.

- Xử lý công việc tại văn phòng và chịu được áp lực hoàn thành công việc.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Kể toán bán hàng.

- Biết tiếng Anh là một lợi thế. Thành thạo vi tính văn phòng: Ms Word, Excel, Email ...

Tại CÔNG TY TNHH HOA SEN TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 2 - 3 triệu VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOA SEN TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin