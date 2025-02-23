Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HOA SEN TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HOA SEN TECHNOLOGY
- Hồ Chí Minh: Giờ Hành chính từ Thứ 2
- > Thứ 6 và sáng Thứ 7., Quận 7
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Làm việc tại văn phòng HCM, P. Kinh doanh bán hàng: Thiết bị/Phụ tùng/Dịch vụ kỹ thuật/hoặc Nguyên liệu
- Lập báo giá, nhận đơn hàng, soạn hợp đồng, hồ sơ bán hàng, biên bản giao hàng/nghiệm thu
- Xuất kho giao hàng theo số lượng báo giá, đơn đặt hàng của khách hàng
- Phối hợp các bộ phận liên quan sắp xếp, xử lý đơn hàng, giám sát quá trình từ bán hàng đến thu tiền hàng.
- Chăm sóc khách hàng theo sự phân công nhiệm vụ của P. kinh doanh.
- Thực hiện các công việc marketing cơ bản được hướng dẫn.
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm. Sẽ được đào tạo và hướng dẫn kỹ năng công việc.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Xử lý công việc tại văn phòng và chịu được áp lực hoàn thành công việc.
- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Kể toán bán hàng.
- Biết tiếng Anh là một lợi thế. Thành thạo vi tính văn phòng: Ms Word, Excel, Email ...
Tại CÔNG TY TNHH HOA SEN TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 2 - 3 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOA SEN TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI