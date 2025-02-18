Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ BANICO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ BANICO
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ BANICO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: o Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định lâu dài. o Được nhận thưởng KPI, thưởng Doanh số theo Phòng kinh doanh. o Được nhận lương tháng 13, thưởng nhỏ vào những ngày lễ như 2.9, 30.4, phụ nữ việt nam, sinh nhật. o Xét tăng lương 1 lần/ năm theo năng lực nhân viên. o Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. o Du lịch công ty định kỳ 1 năm 1 lần. o Cơ hội được định hướng nghề nghiệp, làm việc với các Doanh nghiệp FDI lớn ở Việt Nam., Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

o Thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng
o Triển khai và theo dõi các yêu cầu của khách hàng.
o Theo dõi và xử lý các đơn hàng xuất, nhập.
o Làm báo giá, hợp đồng, hồ sơ thanh toán.
o Tổng hợp, báo cáo doanh thu hàng ngày.
o Độc lập duy trì sự ổn định và chất lượng các dịch vụ và sản phẩm của Công ty cung cấp tới khách hàng theo đúng tiêu chuẩn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

o Giới tính: Nữ. Tuổi: từ 22 tuổi – dưới 30 tuổi.
o Thuộc các chuyên ngành kinh tế, quản trị, thống kê hoặc ngoại ngữ, các chuyên ngành khác,....
o Chấp nhận chưa có kinh nghiệm, Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực liên quan ( vật tư thiết bị máy tính, vật tư tiêu hao như: đồ bảo hộ lao động, mực in, giấy in)..
o Có kiến thức và kinh nghiệm về marketing, trao đổi với khách hàng trực tiếp là một lợi thế.
o Ưu tiên có tiếng trung
o Sử dụng được Tiếng Anh trong công việc
o Thành thạo kỹ năng Office, đặc biệt là Excel
o Thật thà, tích cực học hỏi, linh hoạt và tiếp thu nhanh trong công việc..
o Chịu được công việc áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ BANICO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ BANICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ BANICO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: Tòa nhà Banico, lô 29& 31 Đường Lạc Long Quân, TP. Bắc Ninh; Chi nhánh Hồ Chí Minh: 307 Đ. D14A, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TPHCM; Chi nhánh Hà Nam: Số 9, Phố Bùi Đình Thảo, Phường Đồng Văn, TX Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

