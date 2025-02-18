Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ BANICO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: o Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định lâu dài. o Được nhận thưởng KPI, thưởng Doanh số theo Phòng kinh doanh. o Được nhận lương tháng 13, thưởng nhỏ vào những ngày lễ như 2.9, 30.4, phụ nữ việt nam, sinh nhật. o Xét tăng lương 1 lần/ năm theo năng lực nhân viên. o Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. o Du lịch công ty định kỳ 1 năm 1 lần. o Cơ hội được định hướng nghề nghiệp, làm việc với các Doanh nghiệp FDI lớn ở Việt Nam., Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

o Thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng

o Triển khai và theo dõi các yêu cầu của khách hàng.

o Theo dõi và xử lý các đơn hàng xuất, nhập.

o Làm báo giá, hợp đồng, hồ sơ thanh toán.

o Tổng hợp, báo cáo doanh thu hàng ngày.

o Độc lập duy trì sự ổn định và chất lượng các dịch vụ và sản phẩm của Công ty cung cấp tới khách hàng theo đúng tiêu chuẩn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

o Giới tính: Nữ. Tuổi: từ 22 tuổi – dưới 30 tuổi.

o Thuộc các chuyên ngành kinh tế, quản trị, thống kê hoặc ngoại ngữ, các chuyên ngành khác,....

o Chấp nhận chưa có kinh nghiệm, Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực liên quan ( vật tư thiết bị máy tính, vật tư tiêu hao như: đồ bảo hộ lao động, mực in, giấy in)..

o Có kiến thức và kinh nghiệm về marketing, trao đổi với khách hàng trực tiếp là một lợi thế.

o Ưu tiên có tiếng trung

o Sử dụng được Tiếng Anh trong công việc

o Thành thạo kỹ năng Office, đặc biệt là Excel

o Thật thà, tích cực học hỏi, linh hoạt và tiếp thu nhanh trong công việc..

o Chịu được công việc áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ BANICO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

