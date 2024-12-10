Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Hải Sản Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 14 ngõ 46 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, hợp đồng và các văn bản khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Sắp xếp và quản lý lịch trình công việc, cuộc họp, chuyến đi công tác cho đội ngũ kinh doanh.

Giao tiếp với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp để thu thập thông tin, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng, đối tác trên hệ thống quản lý dữ liệu.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0-6 tháng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc các lĩnh vực tương tự.

Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt, sử dụng thành thạo phần mềm Word, Excel.

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc hiệu quả.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Hải Sản Canada Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Hải Sản Canada

