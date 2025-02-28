Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: • Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14 - 16 tháng/năm) • Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc. • Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Carrer Path rõ ràng • Review đánh giá công việc, xét tăng lương hằng năm • OT theo quy định của pháp luật • Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật. • Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Hỗ trợ Sale trong các hoạt động kinh doanh, sales pipeline, sales forecast,….

Hỗ trợ các hoạt động chuẩn bị hồ sơ dự thầu, đấu thầu

Hỗ trợ quản lý tài liệu, hợp đồng, lưu trữ các giấy tờ, văn bản liên quan

Theo dõi thời hạn của hợp đồng với tình hình triển khai thực tế

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tiến độ công việc

Theo dõi, cập nhật tình hình khách hàng và hỗ trợ chăm sóc khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo phân công

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học các Khối ngành/Kinh Tế/Thương Mại/CNTT thông tin/Viễn thông.

- Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tuyển dụng, hiểu biết về quy trình đấu thầu là một lợi thế

- Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp, có khả năng làm việc độc lập, kiểm soát kế hoạch tốt.

- Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng (word, excel, power point)

- Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

