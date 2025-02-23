Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đào tạo trực tuyến OES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: đóng BHXH theo quy định của Nhà nước; pantry luôn đầy ắp trà, cafe, teabreak… Các hoạt động văn hóa, sự kiện theo tháng, teambuilding 1 năm/2 lần… Môi trường năng động, trẻ trung và vô cùng thân thiết. Văn phòng siêu đẹp và siêu màu mè Đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện, luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn hết mình. Kể cả những bạn không có kinh nghiệm nhưng nếu có tố chất và tiềm năng, công ty sẽ dành thời gian đào tạo bạn bài bản., Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chính:

Hỗ trợ trước khi bán hàng: Phối hợp với đội ngũ bán hàng và tiếp thị, cung cấp thông tin chuyên sâu về danh mục sản phẩm/ dịch vụ

Quản lý liên hệ chính: Đóng vai trò là đầu mối liên hệ chính cho khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau, đảm bảo tương tác nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Khách hàng đặt hàng thành công: Phối hợp với đội ngũ bán hàng và CS để đảm bảo khách hàng mới trải nghiệm quy trình onboarding liền mạch. Giải quyết bất kỳ mối quan tâm nào và thu thập phản hồi để duy trì sự hài lòng cao của khách hàng.

Chịu trách nhiệm trong việc lưu trữ thông tin khách hàng, chuẩn bị tài liệu trước và sau cuộc họp

Phụ:

Nắm bắt, thu thập được thông tin thị trường và về ngành

Đề xuất các phương án, giải pháp để tối ưu sản phẩm, dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp, thuyết phục

Kỹ năng tin học tốt (MS Office, phần mềm CRM)

Nhanh nhẹn, linh hoạt, có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Luôn luôn sáng tạo, đổi mới tư duy và bản thân.

Tinh thần làm việc chủ động, cầu tiến, tích cực.

Có kinh nghiệm sale - tư vấn khách hàng doanh nghiệp là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đào tạo trực tuyến OES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đào tạo trực tuyến OES

