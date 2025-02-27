Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cơ bản 7.500.000 - 10.000.000 + hoa hồng doanh thu. Tổng thu nhập 15.000.000+ Thưởng thành tích tốt hàng tháng, tăng lương định kỳ 2 lần/năm Cấp máy tính xách tay làm việc. Cấp Đồng phục, cốc, bút, sổ cá nhân... Được training và hỗ trợ từ team Trợ lý. Đóng BHXH, BHTN, BHYT khi ký hợp đồng chính thức. Du lịch, teambuilding thường xuyên với team trẻ, năng động LCó cơ hội đi công tác/du lịch nước ngoài hàng năm) Nghỉ lễ theo quy định nhà nước, nghỉ tết 15 ngày có lương Hoàn ngày phép năm, lươ, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lên đơn hàng cho sale, nhập thông tin đơn hàng lên hệ thống của công ty.

Điều phối đặt hàng, giao hàng: Tổng hợp đơn đặt hàng, theo dõi nhập - xuất - tồn hàng hóa để chủ động cho việc bán hàng và nhận hàng về kho.

Tổng hợp số liệu và lập báo cáo doanh số bán hàng hàng ngày và làm báo cáo tuần, tháng.

Phối hợp với bộ phận kho trong việc điều phối đơn hàng giao đi hoặc nhận thông tin

hàng nhập kho, hàng trả về kho.

Điều hàng sẵn kho, tồn kho,...

Thông báo, nhắc nhở sales giải quyết các đơn hàng cần duyệt

Thực hiện các công việc liên quan khác

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 2002-1991

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học (Chấp nhận sinh viên chờ bằng)

Ưu tiên các khối ngành kinh tế, kinh doanh, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán....

Có khả năng giao tiếp cơ bản tiếng Anh hoặc tiếng Trung là lợi thế

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt.

Có sức khỏe tốt, sẵn sàng học hỏi

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ đầu

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 12 triệu VND

Lương cứng: 7.5 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

