Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
- Hà Nội: Lương cơ bản 7.500.000
- 10.000.000 + hoa hồng doanh thu. Tổng thu nhập 15.000.000+ Thưởng thành tích tốt hàng tháng, tăng lương định kỳ 2 lần/năm Cấp máy tính xách tay làm việc. Cấp Đồng phục, cốc, bút, sổ cá nhân... Được training và hỗ trợ từ team Trợ lý. Đóng BHXH, BHTN, BHYT khi ký hợp đồng chính thức. Du lịch, teambuilding thường xuyên với team trẻ, năng động LCó cơ hội đi công tác/du lịch nước ngoài hàng năm) Nghỉ lễ theo quy định nhà nước, nghỉ tết 15 ngày có lương Hoàn ngày phép năm, lươ, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Lên đơn hàng cho sale, nhập thông tin đơn hàng lên hệ thống của công ty.
Điều phối đặt hàng, giao hàng: Tổng hợp đơn đặt hàng, theo dõi nhập - xuất - tồn hàng hóa để chủ động cho việc bán hàng và nhận hàng về kho.
Tổng hợp số liệu và lập báo cáo doanh số bán hàng hàng ngày và làm báo cáo tuần, tháng.
Phối hợp với bộ phận kho trong việc điều phối đơn hàng giao đi hoặc nhận thông tin
hàng nhập kho, hàng trả về kho.
Điều hàng sẵn kho, tồn kho,...
Thông báo, nhắc nhở sales giải quyết các đơn hàng cần duyệt
Thực hiện các công việc liên quan khác
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học (Chấp nhận sinh viên chờ bằng)
Ưu tiên các khối ngành kinh tế, kinh doanh, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán....
Có khả năng giao tiếp cơ bản tiếng Anh hoặc tiếng Trung là lợi thế
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt.
Có sức khỏe tốt, sẵn sàng học hỏi
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ đầu
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.5 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
