Tuyển Trợ lý kinh doanh Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: khám sức khỏe định kì, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giao đoạn trong năm…, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ Chủ tịch trong công tác kinh doanh, làm việc với khách hàng và đối tác trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp.
Nghiên cứu thị trường, chuẩn bị báo cáo và đề xuất cơ hội kinh doanh.
Hỗ trợ đàm phán, soạn thảo hợp đồng và tài liệu giao dịch.
Phiên dịch, biên dịch tài liệu
Sắp xếp lịch trình, tổ chức cuộc họp và công tác.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong bất động sản khu công nghiệp hoặc lĩnh vực tương đương.
Tiếng Anh tốt (giao tiếp, soạn thảo văn bản, hỗ trợ đàm phán).
Biết Tiếng Trung là 1 lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, xử lý công việc linh hoạt.
Thành thạo tin học văn phòng.
Sẵn sàng đi công tác khi cần.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong bất động sản khu công nghiệp hoặc lĩnh vực tương đương.
Tiếng Anh tốt (giao tiếp, soạn thảo văn bản, hỗ trợ đàm phán).
Biết Tiếng Trung là 1 lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, xử lý công việc linh hoạt.
Thành thạo tin học văn phòng.
Sẵn sàng đi công tác khi cần.
Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI