Tuyển Trợ lý kinh doanh Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: khám sức khỏe định kì, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giao đoạn trong năm…, Quận Hoàng Mai

Trợ lý kinh doanh

Hỗ trợ Chủ tịch trong công tác kinh doanh, làm việc với khách hàng và đối tác trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp.

Nghiên cứu thị trường, chuẩn bị báo cáo và đề xuất cơ hội kinh doanh.

Hỗ trợ đàm phán, soạn thảo hợp đồng và tài liệu giao dịch.

Phiên dịch, biên dịch tài liệu

Sắp xếp lịch trình, tổ chức cuộc họp và công tác.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong bất động sản khu công nghiệp hoặc lĩnh vực tương đương.

Tiếng Anh tốt (giao tiếp, soạn thảo văn bản, hỗ trợ đàm phán).

Biết Tiếng Trung là 1 lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, xử lý công việc linh hoạt.

Thành thạo tin học văn phòng.

Sẵn sàng đi công tác khi cần.

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

