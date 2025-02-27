Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân - Nhiều hoạt động Teambuilding, được tham gia vào một Tập đoàn hàng đầu Việt Nam về thương mại, Quy mô trên 200 nhân sự - Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Cập nhật, lưu trữ thông tin khách hàng, theo dõi tiến trình giao dịch và chăm sóc sau bán hàng.

- Trợ giúp Giám đốc kinh doanh trong công việc giấy tờ trình Ding hằng ngày.

- Trợ giúp các bộ phận trong team Sale Đại lý, Sale Online, Marketing trong các công việc hàng ngày.

- Chuẩn bị báo cáo doanh số hàng tháng, phân tích dữ liệu và đưa ra nhận định về xu hướng kinh doanh để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng.

- Hỗ trợ việc trình duyệt các chi phí phát sinh không nằm trong dự toán.

- Hỗ trợ kết nối các nhân viên trong team Sale Đại lý, Sale Online, Marketing.

- Hỗ trợ và ứng trước tiền mua các vật phẩm sử dụng hàng ngày để đảm bảo các hoạt động kinh doanh thực hiện trơn tru.

- Làm việc chặt chẽ với bộ phận kho, logistics và kế toán để đảm bảo đơn hàng được xử lý nhanh chóng và chính xác.

- Hỗ trợ theo dõi tồn kho, kiểm soát lượng hàng và đặt hàng khi cần thiết để đảm bảo nguồn cung ứng không bị gián đoạn.

- Hỗ trợ tổ chức các chương trình khuyến mãi, sự kiện bán hàng, triển lãm thiết bị gym nhằm thúc đẩy thương hiệu và doanh số.

- Đăng bài trên mạng xã hội, hỗ trợ các chiến dịch marketing trực tuyến, quay chụp video, hình ảnh sản phẩm để truyền thông.

- Truyền đạt các thông tin và chỉ thị từ BOD xuống cho các phòng ban quản lý.

- Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo phân công.

- Sắp xếp để thực hiện tốt các công việc được yêu cầu.

- Sẵn sàng, nhiệt tình thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung từ HSK5 trở lên, nghe nói đọc viết tốt

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực trợ lý kinh doanh, quản lý kinh doanh hoặc các vị trí tương tự (ưu tiên ngành Fitness).

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực trợ lý kinh doanh, quản lý kinh doanh hoặc các vị trí tương tự (ưu tiên ngành Fitness).

- Có kỹ năng phát triển, quản lý đội nhóm và kỹ năng lên kế hoạch phát triển kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin