Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Lên chiến lược, kế hoạch SEO
- Lên kế hoạch phân bổ công việc tối ưu onpage/content/internal links,...
- Review, đảm bảo công việc đã phân bổ đạt các tiêu chuẩn về chất lượng - số lượng và tiến độ được đề ra.
- Phối hợp bộ phận IT để chỉnh sửa các phần liên quan tới technical website và hoàn thành các khâu UX UI; cấu trúc website.
- Quản lý team và báo cáo tiến độ định kỳ theo tuần, tháng, quý và năm

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: > 22 tuổi
Độ tuổi:
Học vấn: Đã tốt nghiệp ĐH chuyên ngành bất kì
Học vấn
Kinh nghiệm:
- ít nhất 1 năm làm việc ở vị trí Leader SEO Team quy mô 2-4 nhân sự
Kỹ năng:
- Am hiểu và có kinh nghiệm về SEO web...
- Có chuyên môn về HTML/CSS, UI-UX là lợi thế.
- Hiểu sâu các kiến thức về onpage - offpage

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000 - 14.000.000 đồng
Lương cứng:
Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày. (Ăn trưa + gửi xe)
Phụ cấp:
Các chính sách:
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30
- Đóng BHXH, BHYT theo quy định
- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
- Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.
- Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.
- Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders
- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
- Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội

