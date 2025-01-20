Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH TM DV T&T MN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH TM DV T&T MN
- Bình Dương: 176 Phạm Ngọc Thạch, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Khai thác dữ liệu từ 8 đến 12 cơ sở của Công ty, Họach định và triển khai chiến lược kinh doanh, lên kế hoạch thực hiện cùng đội ngũ nhân viên bán hàng nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh Công ty đề ra.
- Nghiên cứu thị trường, sản phẩm của Công ty và các đối thủ cạnh tranh để có chiến lược phát triển phù hợp.
- Tìm kiếm, thu thập thông tin về khách hàng, đơn hàng định kì; phát triển, mở rộng danh sách khách hàng thân thiết và khách hàng tiềm năng.
- Tìm kiếm và đào tạo nhân viên bán hàng có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng của Công ty.
- Báo cáo trực tiếp cấp trên về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công ty.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kỹ năng quản lý đội nhóm tốt.
• Kỹ năng giao tiếp và tư vấn khách hàng xuất sắc.
• Đam mê với lĩnh vực nội thất ô tô và kinh doanh.
Tại Công ty TNHH TM DV T&T MN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV T&T MN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
