Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH TM DV T&T MN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH TM DV T&T MN
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty TNHH TM DV T&T MN

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH TM DV T&T MN

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 176 Phạm Ngọc Thạch, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Khai thác dữ liệu từ 8 đến 12 cơ sở của Công ty, Họach định và triển khai chiến lược kinh doanh, lên kế hoạch thực hiện cùng đội ngũ nhân viên bán hàng nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh Công ty đề ra.
- Nghiên cứu thị trường, sản phẩm của Công ty và các đối thủ cạnh tranh để có chiến lược phát triển phù hợp.
- Tìm kiếm, thu thập thông tin về khách hàng, đơn hàng định kì; phát triển, mở rộng danh sách khách hàng thân thiết và khách hàng tiềm năng.
- Tìm kiếm và đào tạo nhân viên bán hàng có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng của Công ty.
- Báo cáo trực tiếp cấp trên về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm từ 05 năm trong lĩnh vực bán hàng (đã từng hoạt động trong ngành nội thất ô tô là một lợi thế) và tối thiểu 02 năm trong cùng vị trí.
• Kỹ năng quản lý đội nhóm tốt.
• Kỹ năng giao tiếp và tư vấn khách hàng xuất sắc.
• Đam mê với lĩnh vực nội thất ô tô và kinh doanh.

Tại Công ty TNHH TM DV T&T MN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV T&T MN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM DV T&T MN

Công ty TNHH TM DV T&T MN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 176 Phạm Ngọc Thạch, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

