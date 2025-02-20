Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH KAHOKU LIGHTING SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường Đ1, KCN Đồng An 2, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch, quản lý và tham gia hoạt động sản xuất.

• Sắp xếp, cải tiến dây chuyền sản xuất.

• Xử lý sự cố MMTB, CCDC trong sản xuất.

• Phân công, đào tạo, quản lý đánh giá người lao động.

• Các hoạt động khác theo sự phân công của cấp trên

• Nội dung công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi, sức khỏe, giới tính:

• Nam, tuổi đời từ 25 ~ 37, có sức khỏe tốt và đáp ứng được công việc được giao.

- Yêu cầu về trình độ:

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành kỹ thuật.

• Ngoại ngữ: tiếng Nhật tương đương cấp độ N3 trở lên

- Chế độ Phúc lợi

• Tiền lương: thoả thuận tùy vào năng lực của ứng viên

• Tiền thưởng: tháng lương 13.

Tại CÔNG TY TNHH KAHOKU LIGHTING SOLUTIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAHOKU LIGHTING SOLUTIONS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin