Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 Ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh

- Quản lý và điều hành đội ngũ sales online, chăm sóc khách hàng

- Lập kế hoạch và triển khai chiến lược bán hàng: Xây dựng kế hoạch bán hàng, và chăm sóc khách hàng: chương trình, quà tặng, đo lường, tối ưu.

- Thiết lập quy trình tiếp nhận, xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động

- Theo dõi các chỉ số bán hàng, chăm sóc khách hàng, đánh giá hiệu quả làm việc của từng nhân viên và toàn đội nhóm.

- Báo cáo kết quả định kỳ, phân tích dữ liệu để đưa ra các đề xuất cải tiến chiến lược bán hàng.

- Đào tạo và phát triển nhân viên

Yêu Cầu Công Việc

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, trong đó ít nhất 1 năm ở vị trí quản lý đội nhóm. (ưu tiên làm trong ngành thời trang)

- Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập báo cáo và đề xuất

- Am hiểu về các kênh bán hàng online, hành vi mua sắm của khách hàng trên mạng xã hội.

Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 25.000.000 (Lương CB + Doanh số)

Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc

Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..

Trợ cấp thai sản hấp dẫn cho nhân viên nữ

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến

Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty

Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển

