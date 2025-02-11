Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH KBT Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1,000 USD

- Tiếp xúc các dự án theo nhiều kênh, xây dựng mối quan hệ với nhà thầu, chủ đầu tư và các công ty chuyên về dự án (SI).

- Tìm kiếm - phát triển dự án thông qua các công ty SI, nhà thầu – chủ đầu tư.

- Phối hợp cùng bộ phận kỹ thuật khảo sát hiện trạng, lên phương án giải pháp cho khách hàng – dự án.

- Đàm phán, thương lượng, thực hiện thủ tục ký kết hợp đông với khach hàng

- Đề xuất chính sách giá hoặc chính sách riêng cho từng dự án.

- Phối hợp với các SI làm hồ sơ thầu - kiểm soát - theo dõi tiến độ thưc hiện.

- Phối hợp với Kế toán theo dõi tiến độ thanh toán của dự án.