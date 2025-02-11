Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH KBT Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty TNHH KBT Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 104 Nguyễn Xí – Phường 26 – Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 700 - 1,000 USD
- Tiếp xúc các dự án theo nhiều kênh, xây dựng mối quan hệ với nhà thầu, chủ đầu tư và các công ty chuyên về dự án (SI).
- Tìm kiếm - phát triển dự án thông qua các công ty SI, nhà thầu – chủ đầu tư.
- Phối hợp cùng bộ phận kỹ thuật khảo sát hiện trạng, lên phương án giải pháp cho khách hàng – dự án.
- Đàm phán, thương lượng, thực hiện thủ tục ký kết hợp đông với khach hàng
- Đề xuất chính sách giá hoặc chính sách riêng cho từng dự án.
- Phối hợp với các SI làm hồ sơ thầu - kiểm soát - theo dõi tiến độ thưc hiện.
- Phối hợp với Kế toán theo dõi tiến độ thanh toán của dự án.
Với Mức Lương 700 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng thuyết trình về dự án - tổ chức các buổi EVENT nhỏ .
- Có mối quan hệ với các nhà thầu, chủ đầu tư, SI
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
Tại Công Ty TNHH KBT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KBT Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI