Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bản Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bản Việt
- Hồ Chí Minh: 412 Nguyen Thi Minh Khai P5, Q3, HCM
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Mục tiêu công việc
Chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai chiến lược đầu tư bất động sản phù hợp với mục tiêu công ty, tối ưu hóa lợi nhuận, quản lý danh mục đầu tư và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
II. Trách nhiệm chính
• Chiến lược & Kế hoạch đầu tư:
- Xây dựng và thực hiện chiến lược đầu tư bất động sản.
- Đánh giá, đề xuất các cơ hội đầu tư thương mại, nhà ở, đa mục đích.
- Thẩm định, đánh giá hiệu quả dự án tiềm năng để trình hội đồng đầu tư
• Phân tích & Quản lý rủi ro:
- Nghiên cứu thị trường, đánh giá rủi ro và cơ hội đầu tư.
- Phát triển biện pháp giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư.
• Đàm phán & Giao dịch:
- Lãnh đạo đàm phán các giao dịch, liên doanh và hợp tác.
- Xây dựng, phê duyệt mô hình tài chính, thẩm định dự án.
• Quản lý danh mục đầu tư:
- Theo dõi hiệu suất tài sản, tối ưu hóa lợi nhuận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bản Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bản Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
