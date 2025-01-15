Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bản Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bản Việt
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bản Việt

Trưởng nhóm kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 412 Nguyen Thi Minh Khai P5, Q3, HCM

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Mục tiêu công việc
Chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai chiến lược đầu tư bất động sản phù hợp với mục tiêu công ty, tối ưu hóa lợi nhuận, quản lý danh mục đầu tư và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
II. Trách nhiệm chính
• Chiến lược & Kế hoạch đầu tư:
- Xây dựng và thực hiện chiến lược đầu tư bất động sản.
- Đánh giá, đề xuất các cơ hội đầu tư thương mại, nhà ở, đa mục đích.
- Thẩm định, đánh giá hiệu quả dự án tiềm năng để trình hội đồng đầu tư
• Phân tích & Quản lý rủi ro:
- Nghiên cứu thị trường, đánh giá rủi ro và cơ hội đầu tư.
- Phát triển biện pháp giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư.
• Đàm phán & Giao dịch:
- Lãnh đạo đàm phán các giao dịch, liên doanh và hợp tác.
- Xây dựng, phê duyệt mô hình tài chính, thẩm định dự án.
• Quản lý danh mục đầu tư:
- Theo dõi hiệu suất tài sản, tối ưu hóa lợi nhuận.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bản Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Floor 12A, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 5, District 3, HCMC

