Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Ban Mai Xanh Long An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 467 Lê Đức Thọ, Phường 16, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược marketing kỹ thuật số toàn diện cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty, bao gồm SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing kỹ thuật số, theo dõi hiệu quả của các chiến dịch và báo cáo kết quả định kỳ.

Phát triển và quản lý ngân sách marketing kỹ thuật số, đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ marketing kỹ thuật số.

Đề xuất và triển khai các ý tưởng sáng tạo để nâng cao nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số.

Phân tích dữ liệu từ các kênh marketing kỹ thuật số để đưa ra các quyết định chiến lược hiệu quả.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu marketing như Google Analytics, Google Search Console, Facebook Insights… để theo dõi hiệu quả chiến dịch.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Cập nhật kiến thức và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing kỹ thuật số tại các công ty FMCG.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing kỹ thuật số: SEO, SEM, Social Media Marketing, Content Marketing.

Am hiểu và có khả năng vận hành sàn Thương mại điện tử (Shopee, Lazada,…)

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Kỹ năng quản lý dự án và ngân sách.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Thành thạo các công cụ marketing kỹ thuật số: Google Analytics, Google Search Console, Facebook Insights, các nền tảng quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads…)

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Ban Mai Xanh Long An Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Ban Mai Xanh Long An

