Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 408 Cao Thắng , Phường 12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Chịu trách nhiệm và đảm bảo KPIs được giao hằng tháng

Bám sát, hoàn thành KPI cá nhân và bộ phận kỹ thuật.

Cập nhật, báo cáo cho quản lý các trường hợp phát sinh

Cập nhật File hiệu suất làm việc đầy đủ cho nhân viên kỹ thuật

Khảo sát khách hàng về chất lượng dịch vụ và báo cáo lên cho GĐCN

Hoàn thành các công việc phát sinh do GĐCN giao

Hoàn thành các file báo cáo (nếu có)

Trả lời các thắc mắc khách hàng và giải quyết khi khách khiếu nại

Phân công công việc cho các thành viên kỹ thuật

Luôn bám sát quá trình điều trị của khách liệu trình

Thực hiện yêu cầu công việc của Trưởng phòng/ Quản lý trực tiếp

Thời gian làm việc: Từ 8h – 18h , Tháng nghỉ 4 ngày, hạn chế off Thứ 7, Chủ Nhật

Địa điểm làm việc: 408 Cao Thắng , Phường 12, Quận 10, HCM

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các công ty hoạt động trong lĩnh lực chuyên về: làm đẹp, mỹ phẩm, lĩnh vực Spa

Năng động, linh hoạt, yêu thích công việc ngành thẩm mỹ, làm đẹp

Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo, lên kế hoạch cho bản thân và đội nhóm

Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và đàm phán tốt

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giải quyết vấn đề

Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 VNĐ - 35.000.000 VNĐ

Chế độ Bảo hiểm, thưởng lương tháng 13, xét nâng lương hàng năm

Tham gia Team Building hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động

Được đào tạo nâng cao kỹ năng Leadership, phát triển bản thân.

Chính sách lương thưởng cụ thể, đãi ngộ hấp dẫn và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin