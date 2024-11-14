Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma
- Hồ Chí Minh: 408 Cao Thắng , Phường 12, Quận 10
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
Chịu trách nhiệm và đảm bảo KPIs được giao hằng tháng
Bám sát, hoàn thành KPI cá nhân và bộ phận kỹ thuật.
Cập nhật, báo cáo cho quản lý các trường hợp phát sinh
Cập nhật File hiệu suất làm việc đầy đủ cho nhân viên kỹ thuật
Khảo sát khách hàng về chất lượng dịch vụ và báo cáo lên cho GĐCN
Hoàn thành các công việc phát sinh do GĐCN giao
Hoàn thành các file báo cáo (nếu có)
Trả lời các thắc mắc khách hàng và giải quyết khi khách khiếu nại
Phân công công việc cho các thành viên kỹ thuật
Luôn bám sát quá trình điều trị của khách liệu trình
Thực hiện yêu cầu công việc của Trưởng phòng/ Quản lý trực tiếp
Thời gian làm việc: Từ 8h – 18h , Tháng nghỉ 4 ngày, hạn chế off Thứ 7, Chủ Nhật
Địa điểm làm việc: 408 Cao Thắng , Phường 12, Quận 10, HCM
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, linh hoạt, yêu thích công việc ngành thẩm mỹ, làm đẹp
Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo, lên kế hoạch cho bản thân và đội nhóm
Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và đàm phán tốt
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giải quyết vấn đề
Chịu được áp lực công việc
Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ Bảo hiểm, thưởng lương tháng 13, xét nâng lương hàng năm
Tham gia Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động
Được đào tạo nâng cao kỹ năng Leadership, phát triển bản thân.
Chính sách lương thưởng cụ thể, đãi ngộ hấp dẫn và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI