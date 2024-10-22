Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty CPCN HTECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1/2 ngõ 84 đường Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, bố trí bộ máy nhân sự, công tác đào tạo tuyển dụng, quy chế trả lương, thưởng, chính sách đãi ngộ và xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp. Đề xuất cơ cấu tổ chức và cách điều hành bộ máy nhân sự của công ty. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận hành chính nhân sự. Hoạch định chiến lược nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty. Tiến hành xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí công việc, phòng ban. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Xây dựng, điều chỉnh quy chế lương thưởng, phúc lợi, chính sách đãi ngộ cạnh tranh Điều hành và quản lý các công tác hành chính nhân sự trong doanh nghiệp. Xây dựng nội quy lao động, hệ thống quy chế, quy trình, quy định cho doanh nghiệp và giám sát việc tuân thủ các quy định đó. Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chính khác như: điều xe công tác, lưu trữ tài liệu, tổ chức các buổi họp, hội thảo,... Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Thực hiện công việc đào tạo, tuyển dụng nhân sự và công tác hành chính. Kết hợp với các trưởng các bộ phận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhân sự và các chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên công ty. Phối hợp với phòng kế toán để hạch toán lương, thưởng, bảo hiểm cho nhân viên. Theo dõi đánh giá khen thưởng, kỷ luật của công ty. Hỗ trợ phòng kinh doanh trong công việc giấy tờ làm thầu, báo giá, hợp đồng khi cần. Làm việc với các cơ quan nhà nước như bảo hiểm, công an khu vực, PCCC... Thường xuyên cập nhật Luật Doanh nghiệp, Luật lao động và các quy định có liên quan để tư vấn kịp thời cho BGĐ. Nắm bắt, ổn định tâm lý CBNV,dự báo có phương án kịp thời cho việc biến động nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị nhân sự, Ngoại ngữ, Luật, Quản trị kinh doanh Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên ở mảng nhân sự, có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương. Có đầy đủ kiến thức về Luật Lao động, bảo hiểm và những quy định liên quan Có kiến thức chuyên môn sâu rộng về quản trị nguồn nhân lực. Có kỹ năng lãnh đạo, giám sát, tư vấn, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, kỹ năng lý luận và đưa ra quyết định.

Tại Công ty CPCN HTECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, tương xứng năng lực thể hiện Chế độ nghỉ lễ, Tết, ốm đau, hiếu hỉ, thăm nom, ... theo quy định của Công ty và Pháp luật. Ngày phép: 12 ngày phép/năm. Tham quan du lịch theo mùa xuân, hạ. Tham gia dã ngoại, liên hoan hàng quý theo quy định. Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao của công ty. Được ký hợp đồng lao động chính thức và tham gia BHXH + BHYT + BHTN khi hết thời gian thử việc 2 tháng. Được điều chỉnh lương khi đủ 12 tháng làm việc và vào kỳ điều chỉnh lương của công ty 01 lần/ năm vào tháng 04 hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPCN HTECOM

