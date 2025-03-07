Tuyển Trưởng phòng hành chính Aeon Fantasy Vietnam Co.,ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Aeon Fantasy Vietnam Co.,ltd.
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Aeon Fantasy Vietnam Co.,ltd.

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Aeon Fantasy Vietnam Co.,ltd.

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5th Floor, Pax Sky Building, 34 Pham Ngoc Thach Street, Ward 6, Dist.3, HCM City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Nội dung công việc/ Job description
• Tuyển dụng: Phân tích, lập kế hoạch và triển khai các chương trình tuyển dụng; Thu hút, phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp để đáp ứng nhu cầu của tổ chức; Giám sát quy trình tuyển dụng nhân viên.
Tuyển dụng:
Recruitment:: Analyze, plan, and implement recruitment programs; Attract, interview, and select the right candidates to meet an organization\'s needs; Monitor employee onboarding process.
Recruitment
• Đào tạo và phát triển: Xây dựng chính sách đào tạo và hệ thống giám sát đào tạo. Đánh giá nhu cầu đào tạo của nhân viên và thiết kế các chương trình để đáp ứng nhu cầu đó.
Đào tạo và phát triển:
Training and development: Develop training policies and training monitoring systems. Evaluating employees\' educational needs and finding/planing programs for training.
Training and development:
• Quy trình nhân sự: Ban hành và duy trì các chính sách và quy trình nhân sự để đáp ứng các yêu cầu của quy định, tiêu chuẩn của công ty (Quy định lao động, thỏa ước lao động tập thể, chính sách lao động cơ bản, v.v.)
Quy trình nhân sự:
Human resource procedures: Issue and maintain human resource policies and procedures to meet the requirements of company regulations and standards (Labor regulations, collective labor agreements, basic labor policies, etc.)
Human resource procedures:

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Aeon Fantasy Vietnam Co.,ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aeon Fantasy Vietnam Co.,ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Aeon Fantasy Vietnam Co.,ltd.

Aeon Fantasy Vietnam Co.,ltd.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Pax Sky, Số 34 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

