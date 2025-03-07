Tuyển Trưởng phòng hành chính Aeon Fantasy Vietnam Co.,ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Nội dung công việc/ Job description

• Tuyển dụng: Phân tích, lập kế hoạch và triển khai các chương trình tuyển dụng; Thu hút, phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp để đáp ứng nhu cầu của tổ chức; Giám sát quy trình tuyển dụng nhân viên.

Recruitment:: Analyze, plan, and implement recruitment programs; Attract, interview, and select the right candidates to meet an organization\'s needs; Monitor employee onboarding process.

• Đào tạo và phát triển: Xây dựng chính sách đào tạo và hệ thống giám sát đào tạo. Đánh giá nhu cầu đào tạo của nhân viên và thiết kế các chương trình để đáp ứng nhu cầu đó.

Training and development: Develop training policies and training monitoring systems. Evaluating employees\' educational needs and finding/planing programs for training.

• Quy trình nhân sự: Ban hành và duy trì các chính sách và quy trình nhân sự để đáp ứng các yêu cầu của quy định, tiêu chuẩn của công ty (Quy định lao động, thỏa ước lao động tập thể, chính sách lao động cơ bản, v.v.)

Human resource procedures: Issue and maintain human resource policies and procedures to meet the requirements of company regulations and standards (Labor regulations, collective labor agreements, basic labor policies, etc.)

