Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD

Mức lương 500 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 566 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 500 - 800 USD

Tổng hợp yêu cầu tuyển dụng, sàng lọc và tìm ứng viên phù hợp.

Cập nhật thông tin và quản lý hồ sơ nhân viên.

Theo dõi, đề xuất ký hợp đồng lao động cho công nhân viên.

Thực hiện các thủ tục giải quyết thôi việc cho nhân viên.

Thực hiện các thủ tục liên quan đến lao động như: báo cáo lao động định kỳ, nội quy lao động, đăng ký thang bảng lương, quy chế lương thưởng...

Thực hiện công tác kê khai, trích nộp BHXH, giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định pháp luật lao động và quy định BHXH, BHYT, BHTN, tai nạn lao động…).

Thực hiện công việc chấm công, tính lương.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, lao động xã hội, hoặc các ngành khác có liên quan.

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm;

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Tại Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

- Được xem xét tăng lương, thưởng hàng năm theo đúng quy định và năng lực. - Tham gia đầy đủ chế độ: BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định. - Chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin