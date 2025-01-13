Tuyển Trưởng phòng hành chính Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô G
- KCN Nhật Bản
- Hải Phòng, An Hưng
- An Dương
- Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Các công việc của phòng Nhân sự: Tuyển dụng, chấm công, bảo hiểm, tính lương...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Số lượng: 01
- Giới tính: Nữ
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học
- Biết sử dụng tin học văn phòng
- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương là một lợi thế
- Có khả năng làm việc nhóm, chịu khó, chăm chỉ
Tại Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
