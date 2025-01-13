Tuyển Trưởng phòng hành chính Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng hành chính Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô G

- KCN Nhật Bản

- Hải Phòng, An Hưng

- An Dương

- Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Các công việc của phòng Nhân sự: Tuyển dụng, chấm công, bảo hiểm, tính lương...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 01
- Giới tính: Nữ
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học
- Biết sử dụng tin học văn phòng
- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương là một lợi thế
- Có khả năng làm việc nhóm, chịu khó, chăm chỉ

Tại Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd

Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô G - KCN Nhật Bản - Hải Phòng, An Hưng - An Dương - Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

