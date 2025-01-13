Tuyển Trưởng phòng hành chính Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô G - KCN Nhật Bản - Hải Phòng, An Hưng - An Dương - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Các công việc của phòng Nhân sự: Tuyển dụng, chấm công, bảo hiểm, tính lương...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 01

- Giới tính: Nữ

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

- Biết sử dụng tin học văn phòng

- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương là một lợi thế

- Có khả năng làm việc nhóm, chịu khó, chăm chỉ

Tại Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

