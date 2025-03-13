Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Công tác tổ chức Nhân sự:

+ Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Công ty. Xây dựng cơ cấu tổ chức; chức năng, nhiệm vụ các phòng/ban; định biên lao động, mô tả công việc cho từng vị trí nhân sự của Công ty.

+ Lập kế hoạch, tổ chức tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Hoạch định nguồn nhân lực nhằm quản lí tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược công ty.

+ Lập kế hoạch đào tạo và triển khai tổ chức hoạt động đào tạo chung toàn Công ty.

+ Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lí nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động, các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan.

+ Quản lý Hợp đồng lao động, hồ sơ cá nhân, thông tin nhân sự Văn phòng và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của Công ty.

+ Tham gia giải quyết tranh chấp lao động trong Công ty

+ Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lí các vấn đề thuộc Tổ chức - Hành chính - Nhân sự

+ Thực hiện các công việc khác theo phân công và yêu cầu công việc.

Công tác Hành chính - Quản trị:

+ Chỉ đạo, quản lý, đôn đốc công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn khu vực Công ty.

+ Xây dựng và ổn định, duy trì mối quan hệ với các cơ quan chức năng.